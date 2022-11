Ma le nostre melodie non sono «universali»

Di recente mi è capitato di presenziare a una cerimonia in cui si parlava di musica in relazione alla società civile. Sono, queste, le tipiche situazioni in cui è difficile sottrarsi alla retorica. Ho così ascoltato un campionario di frasi che andavano da «La musica cambierà il mondo» a «La musica ci rende migliori», da «L’emozione (sempre lei!) della grande musica» a «La musica rende liberi».

Sono frasi dette in buona fede, e credendoci - almeno nel momento in cui le si pronuncia. E che, però, si potrebbero impietosamente smontare, una per una. Che la musica cambi il mondo, per esempio, è una pia illusione. C’è sempre stata, la musica, non è un vaccino appena scoperto, o una cura definitiva contro il cancro. E, purtroppo, le brutture e gli orrori esistono ugualmente, nonostante la musica. È vero, comunque, che molti stati totalitari e integralisti l’hanno proibita, perché l’energia profonda, sorgiva, che la musica è in grado di scatenare, possiede una forza dirompente di libertà.

Di tutte le frasi in questione, quella che mi lascia più perplesso è «La musica è un linguaggio universale». Che la musica sia un linguaggio è, già di per sé, abbastanza discutibile. Luciano Berio, ad esempio, ma anche Strawinski, non la ritenevano un linguaggio. Se per linguaggio si intende quella convenzione fra significante e significato, grazie a cui esiste la possibilità di esprimere dei concetti o indicare degli oggetti, la musica non è un linguaggio. Non possiamo descrivere una sedia, con la musica, e nemmeno una guerra, a meno di non adoperare direttamente i suoni e i rumori della guerra. Ma ammettiamo pure che la musica abbia delle potenzialità linguistiche, ammettiamo cioè che sia in grado di evocare, di suscitare una dinamica emotiva, di esprimere degli stati d’animo, e anche dei repentini cambiamenti di umore. Siamo sicuri che si tratti di qualità valide universalmente? Siamo sicuri, cioè, che il sesto Notturno di Fauré sia in grado di incantare e commuovere chiunque, anche chi appartiene a un’altra cultura rispetto alla nostra?

«La musica è un linguaggio universale» è una frase rischiosa, anche perché totalmente eurocentrica. Nessun virtuoso di sitar indiano, capace di padroneggiare raga e tala, nessun musicista balinese in grado di dominare un’orchestra gamelan, penserebbe alla sua musica come universale. Ma noi, occidentali, siamo assolutamente certi che Beethoven sia universale. Traduzione: la «nostra» musica è talmente superiore alle altre, da possedere una capacità di emozione e di comprensione che si estende a tutti i popoli. Le altre no.

Forse sarebbe più giusto dire che la musica sia un linguaggio non traducibile, il che la avvantaggia rispetto ad altri, consentendo - per esempio - di suonare assieme a persone che non parlino la stessa lingua. Diciamo che la musica tende, tutta, all’universalità.

Alcuni decenni fa, un aborigeno australiano «civilizzato», cioè integrato nella società occidentale, fu condotto a un concerto, ma non fu in grado di riconoscerlo come musica. Non capì, cioè, che quei suoni che ascoltava fossero, appunto, il concerto. Più modestamente, e senza arrivare in Australia, in una chiesetta della provincia barese, la Madonna del Pozzo di Capurso, negli anni Novanta, avevo eseguito il Concerto di Schoenberg (pagina dodecafonica, astrusa e di grande difficoltà concettuale). Terminata l’esecuzione, un vecchietto in prima fila, probabilmente rimasto in chiesa dopo aver ascoltato la messa, per curiosità, si avvicinò e mi chiese, candido: «Mi scusi, ma il concerto quando comincia?».