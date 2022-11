Un discografico barese a sostegno dei talenti del nuovo jazz serbo

Trentotto edizioni raccontate in un grande libro nel quale vengono citati più volte i reportage de «La Gazzetta del Mezzogiorno», unico quotidiano italiano a seguire il Festival Jazz di Belgrado dopo la lunga pausa (1991 - 2004) determinata dalla guerra seguita alla dissoluzione della Jugoslavia. Ed è certo singolare notare che sia un barese l’uomo sul quale il jazz serbo fa affidamento per ottenere una maggiore visibilità a livello internazionale. Si tratta del discografico Antonio Martino che, con la sue etichetta A. Ma Records, sta documentando alcune fra le migliori espressioni delle nuove generazioni di jazzisti locali, garantendo di fatto una «vetrina» di primissimo piano. Non a caso, nella serata inaugurale dell’edizione n. 38 del Festival, appunto dedicata a un «Serbian Showcase» con il gruppo della flautista Milena Jancuric, il pianista Aleksandar Jovanovic Shljuka e il Power Nap Trio, Martino era presente alla Dom Omladine (sede delle manifestazioni) e ha ricevuto pubblici ringraziamenti da parte dello staff del Festival.

Ma quello con l’Italia è un legame ormai consolidato da tempo, grazie anche a una intelligente rete di collaborazioni che il Festival ha avviato con gli Istituti di Cultura e le Ambasciate dei principali Paesi europei e non, ottenendo un prezioso supporto che consente di ammortizzare parte delle spese artistiche e logistiche. Quest’anno, dopo aver offerto un incontro di approfondimento sul jazz italiano, l’Istituto Italiano di Cultura di Belgrado, diretto da Roberto Cincotta, ha supportato il concerto del batterista Enrico Morello con i suoi Cyclic Signs, il bel quartetto di stampo colemaniano completato da Daniele Tittarelli al sax, Francesco Lento alla tromba e dal salentino Matteo Bortone (residente a Parigi, ma nato a Otranto) al contrabbasso. Una formazione coesa il cui jazz dimostra come sia ancora possibile suonare una musica contemporanea e di grande impatto, senza perdere il contatto con le radici del cosiddetto free storico.

Nei cinque giorni della manifestazione, il programma allestito ha offerto un panorama decisamente interessante, dimostrando come sia sempre possibile sorprendere gli ascoltatori con proposte che non rincorrono il divismo, sebbene vada riconosciuto che il pubblico di Belgrado è non solo molto ben articolato dal punto di vista generazionale, abbracciando tanto i «vecchi appassionati» quanto le generazioni più recenti, ma soprattutto ha un’educazione all’ascolto e una curiosità nei confronti di ciò che non conosce che difficilmente si riscontra nelle platee italiane. Numeri importanti, allora, anche per le proposte più radicali come quelle del trio di Paul Lytton (batteria), Ken Vandermark (sax) e Nate Wooley (tromba) o i Sexmob del trombettista Steve Bernstein, la cui musica rutilante si è imposta per grinta e per una efficacissima carica di ironia. Il polacco Dominik Wania ha proposto un piano solo dalle architetture a tratti gotiche, dimostrandosi ancora alle prese con la costruzione di un linguaggio convincente, mentre gli austriaci HI5 hanno offerto un saggio del loro «jazz minimalista cameristico».

Di notevole efficacia il quartetto dell’israeliano Avishai Cohen che ha ripercorso dal vivo il suo album Naked Truth confermandosi uno dei trombettisti più interessanti del panorama contemporaneo, mentre il contrabbassista svedese Lars Danielsson ha affascinato il pubblico con l’eccellente qualità compositiva dei brani eseguiti dai suoi Liberetto, impreziositi dalla incisiva presenza del pianista Grégrory Privat. Per il jazz orchestrale, la francese Orchestre National de Jazz diretta da Frédéric Maurin si è mossa autorevolmente su un percorso che coniugava jazz e musica contemporanea, mentre la dinamica Big Bend Rts della radiotelevisione serba si è messa in luce ospitando il trio del virtuoso cubano del pianoforte Omar Sosa in un trascinante set di jazz latino. Il sassofonista canadese Immanuel Wilkins, nel quale la critica internazionale ripone grande affidamento, si è confermato un solista molto energico, ma ancora non approdato a un linguaggio altrettanto autorevole, mentre la proposta forse più debole dell’intero programma è venuta dalla band della sassofonista britannica Nubya Garcia, con una sorta di nu-jazz più attento alle mode che non alla sostanza. Un bilancio in ogni caso molto positivo, per un festival che meriterebbe di essere conosciuto e seguito anche dagli appassionati italiani, che oltretutto scoprirebbero in Belgrado una città ricca di fascino e di cultura e, soprattutto, molto accessibile economicamente.