Io, la memoria e i «voltapagine»

«Suona tutto a memoria!» È una delle affermazioni più comuni, tra gli ascoltatori dei concerti. In effetti, imparare a memoria è necessario, specialmente da ragazzi, nella fase della formazione accademica, quando – oltretutto – la memoria è fortissima, e funziona come una colla potente e inesorabile. Purtroppo, non essendo selettiva, la memoria si attiva anche quando si studi maldestramente: difficilissimo correggere qualcosa che si sia appresa male in gioventù.

Ma, al di là degli errori di metodo, la memoria è un aspetto fondamentale nella vita di un musicista. Quello che però non tutti sanno è che, anche quando sistema la musica sul leggio, il musicista sta suonando a memoria. Non sarebbe possibile altrimenti, perché la velocità dei movimenti, la cura del suono, i dettagli di un’interpretazione, presuppongono uno studio accurato e l’automatismo nella sequenza di gesti è indispensabile e non può essere realizzato se non attraverso un’accurata memorizzazione.

Da qualche anno, un numero crescente di pianisti ricorre alla musica sul leggio, probabilmente perché lo standard esecutivo è, oggi, così alto, le aspettative così elevate, la tensione emotiva così marcata, che poter contare su una piccola rete di protezione tutela l’artista da ansie eccessive, a vantaggio di tutti: chi suona e chi ascolta. Sempre più si diffonde, dunque, l’impiego dell’IPad, che oltretutto consente di raccogliere e portare con sé centinaia, migliaia di partiture nello spazio di un tablet, che – a differenza dei fogli volanti – resiste anche alle folate di vento nei concerti en plein air. Ma soprattutto evita di imbatterci in un voltapagine «problematico».

La figura del voltapagine, spesso reclutata fra gli studenti di Conservatorio presenti in sala, è in certi casi prevista «per contratto». Ricordo che in Svizzera, quando tenni un concerto per la stagione della Radio, il voltapagine era stato scritturato e percepiva un cachet.

Deve essere discreto (sì da non accorgerti della sua presenza, ma nemmeno lamentare la sua assenza!), tempista (mai girare troppo presto o troppo tardi, basta un secondo di errore e la frittata può essere irreparabile). Ma non è così facile trovarne. Anzi, a proposito di memoria, non ho mai dimenticato una signora dell’alta società veneziana, non più giovane – ma vestita di tulle svolazzanti e trasparenti – che propose di voltarmi le pagine.

Più che una proposta, la sua era una ferma determinazione. Che avrei accolto pure con favore, non fosse stato per una frase buttata lì, poco prima di entrare in scena: «Maestro, io non so leggere la musica, ma “sento”, “percepisco”, quando una pagina volge alla fine». La signora era, in effetti, assai sensibile, e presa da un raptus febbrile, cominciò a girare pagine su pagine... ancora ignoro come sia sopravvissuto a tale seduta spiritica.

Un’altra volta, a voltare le pagine, era un compositore, giovane e gentilissimo, che la musica la conosceva bene. Eravamo in Romagna, e io suonavo con un’orchestra un concerto contemporaneo di grande lirismo. Alle prime note del concerto, il compositore, con voce sussurrata – almeno quello – cominciò a commentare in diretta: «Ma, caspita, che bell’accordo!», e poi ancora «Bellissimo questo passaggio, era intenzionale il mancato cambio del pedale, vero?», fino al culminante: «Che meraviglia di pezzo, Maestro, posso fare le fotocopie?».

Riuscii ad arrivare alla fine, senza danni, ma l’esperienza surreale mi convinse che, sì, i voltapagine possono essere una mina vagante. Meglio, senz’altro, fare da sé.