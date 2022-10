«Margherita», la speranza che i desideri si avverino nel nuovo singolo del pugliese Vimine

Si chiama "Margherita" ed è il nuovo singolo del pugliese Vimine, disponibile da oggi, 7 ottobre, su tutte le piattaforme digitali (si può ascoltare al seguente link: https://ada.lnk.to/margherita).

La canzone, inserita nelle playlist editoriali di Spotify, "New Music Friday Italia" e "anima R&B", arriva dopo i buoni consensi di "Passatempo", rimasta nella playlist "anima R&B" di Spotify per oltre 3 mesi. Prodotta da Alessandro Landini e masterizzata da Marco Ravelli (fonico dei Pinguini Tattici Nucleari), "Margherita" parla di come a volte ci si aggrappi fortemente ai desideri sperando si avverino, una margherita, m'ama non ama, un gesto leggero e scaramantico, come una stella cadente o una candelina sulla torta di compleanno. Una good vibes song, dal sound r'n'b, newsoul e indiepop che mette in risalto la vocalità black dell'artista.

Vimine, all'anagrafe, Vincenzo Ventrella, nasce come cantautore Pop / R&B. Di origini Pugliesi, inizia il suo percorso partecipando a diversi contest e festival musicali. Studia canto e pianoforte e a maggio del 2021 pubblica il primo singolo “Perfetta così”, seguito dal brano "Passatempo".