Quando le note fanno «politica»

In queste settimane trascorro parecchio tempo in compagnia di People United Variations di Frederic Rzewski, grande compositore americano che – nel 1976 – scrisse queste trentasei variazioni sul canto di Sergio Ortega El Pueblo UnidoJamas Sera Vencido, reso popolare anche dal leggendario gruppo degli Inti Illimani, e ormai assurto a simbolo di lotta universale.

La ragione che spinse Rzewski a comporre questo capolavoro è il colpo di stato che, nel 1973, rovesciò il governo democraticamente eletto in Cile e guidato da Salvador Allende, ad opera del generale Pinochet. Allende morì nel corso dell’attacco militare, e divenne un’icona della resistenza democratica, e anche della lotta d’indipendenza dall’egemonia statunitense.

Pur essendo americano, Rzewski era molto critico nei riguardi degli Stati Uniti – si era autoesiliato in Europa – e in questo enorme affresco pianistico decise di inserire, un po’ alla maniera di Schumann, delle citazioni significative. Ma qui si tratta, addirittura, di Bandiera Rossa: insomma l’autore prende chiaramente una posizione politica.

Al di là della mia amicizia con Frederic, e dell’omaggio alla sua memoria (omaggio piuttosto impegnativo, in termini di energie profuse per studiare quest’opera monstre di oltre un’ora di durata), la ragione che mi ha spinto ad accettare l’invito di un’istituzione americana a eseguire People United è indipendente da qualsivoglia ragione politica, ed è tutta nel valore assoluto della musica, della qualità della scrittura e della visionarietà di un pianismo che, di fatto, pone quest’opera alla stregua delle Goldberg di Bach e le Diabelli di Beethoven, per dimensioni e per importanza.

Ho sempre pensato che un musicista, non solo il compositore ma anche chi esegue, possa ed forse debba assumersi una responsabilità «politica» in senso lato. Ma non necessariamente prendendo posizioni pubbliche per questo o quel partito, e meno che mai utilizzando la politica per ottenere dei vantaggi.

Quando uso il termine «politica» intendo proprio la relazione con la polis, con la comunità, con il mondo. E credo che, nella selezione dei repertori da proporre, per esempio, un musicista possa operare delle scelte forti. Promuovere la musica difficile, credendoci e facendolo con convinzione, non limitandosi a compiacere il pubblico con le opzioni più scontate, è già di per sé un atto politico. Anche cercare un pubblico nuovo, con impegno ed entusiasmo, lo è. Credo assai meno, invece, nell’impegno politico come «programma poetico».

Siamo in un periodo storico complicato, in cui – specie negli Usa, ma non solo – le «buone intenzioni» sono talvolta prevalenti rispetto alla qualità dell’opera, e questa cerca una sua legittimazione non tanto in virtù del valore intrinseco, quanto dell’adesione a, magari nobilissime, battaglie sociali.

Occuparsi dell’ambiente, o lottare per le ragioni dell’inclusione e dell’uguaglianza, secondo me, sono propositi non sufficienti a fare di un romanzo, di un quadro, di una composizione di musica, una buona opera. People United è un capolavoro per la eccelsa qualità musicale, ispirata da intenzioni poetiche che di per sé non basterebbero.

È stato pubblicato, di recente, un saggio che spero traducano in italiano: Authority and Freedom, a Defense of the Arts di Jed Perl. Si occupa della questione con intelligenza, da ciò che colgo dalle recensioni che lo letto (scritte peraltro da due compositori: più politically correct John Adams sul NY Times e – con più libertà e laicità di pensiero – Daniel Asia su AIER). Non vedo l’ora di leggerlo.