«Il coraggio fa 90 + 1», il duo salentino The Bravo con un brano di rivincita e riscatto

“Il coraggio fa 90+1” è il nuovo singolo del Duo Artistico salentino “The BRAVO”, formato dai fratelli Andrea e Simone Cassano. Cresciuti con la musica e la voglia di riscatto dopo un'infanzia difficile, Andrea e Simone si sono sempre cimentati con la scrittura, spaziando dalla musica leggera fino alle più moderne forme di espressione vocale dove le incursioni nell'Elettro/Pop internazionale si è mescolato alla loro radice stilistica che affonda nell'RnB più classico. Con notevole determinazione e sacrifici hanno frequentato la prestigiosa Accademia leccese della Vocal Coach Elisabetta Guido, affinando tecnica e capacità interpretativa che hanno focalizzato nelle loro stesse canzoni, creazioni fortemente ispirate alla loro quotidianità e condizione giovanile.

Dopo aver debuttato nel 2020 con “Che me ne fotte” ed il brano estivo “Un tuffo in Salento” a cui è seguito “A fuego lento”

nell'estate del 2021, i The BRAVO ora ci propongono un brano dove ritornano alle loro sonorità più autentiche, intessute di ricerca sonora nell'elettronica e nella tensione narrativa della melodia. Ecco quello che ci dicono gli stessi Andrea e Simone a riguardo della loro canzone: “Il brano Il coraggio fa 90 + 1 è un pezzo di cuore che custodivamo gelosamente, come un figlio che adesso però è pronto a volare. Innanzitutto grazie mamma per esistere perché senza di te non sarebbe esistita questa canzone che parla proprio di te e del tuo coraggio, ti amiamo”.

I The BRAVO ci spiegano i motivi di questa dedica e delle profonde motivazioni che hanno portato alla composizione di questa loro canzone: “Abbiamo avuto una crescita difficile a causa del nostro patrigno e la protezione della mamma è stata la nostra salvezza in quegli anni; seppur di nascosto, lei non ci ha mai privati della sua tenerezza, fino a quando non abbiamo potuto portare lontano da lui le nostre vite. Vogliamo ringraziare anche il nostro Produttore Artistico/Esecìutivo nonché Arrangiatore, il

M° Ermanno Corrado con tutta la sua Corrado Productions ed il Team della ns. Etichetta SONOS MUSIC RECORDS che hanno sempre creduto in noi”.