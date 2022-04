«Fino a Marte», l'8 aprile fuori il nuovo singolo di Pier Dragone

Un invito ad amare la vita così com’è è racchiuso nel nuovo singolo di Pier Dragone, intitolato “Fino a Marte”, in uscita con un videoclip l’8 aprile su tutte le piattaforme digitali per l’etichetta SabSound (Edizione: A.MA. Edizioni). Un brano intimista, tratto dall’album “Sarò Franco” (SabSound, 2021), scritto a quattro mani da Pier Dragone (musica) e dalla poetessa Carmen De Sario (testo).

La canzone, composta in occasione della nascita di una bambina alla quale è infatti è rivolta, vuol essere un accorato invito ad accogliere ed apprezzare tutte le parti della vita, sia quelle positive che quelle negative, in quanto ingredienti imprescindibili dell’esistenza. Dal punto di vista musicale, il brano si presenta come una lenta ballata in cui il pianoforte, suonato da Marcello Zinni, accompagna il canto di Pier Dragone, insieme a suoni di synth eterei programmati dal produttore artistico Tullio Ciriello.

«Ho composto “Fino a Marte” piuttosto di getto, lasciandomi guidare emotivamente dal testo scritto da Carmen», dichiara il cantautore pugliese, «È la nostra dichiarazione d’amore per la piccola Giorgia, testimone di una nuova generazione alla quale vogliamo affidare le nostre migliori istanze umane». Concetto che ben si rispecchia anche nel videoclip, girato alle pendici del Monte Pollino con l’intento di esprimere il viaggio della vita con la metafora del cammino nel bosco, sullo sfondo della magnificenza della Natura. Riprese e montaggio sono state realizzate da Michele Carioggia.

Pier Dragone è un cantautore italiano, cresciuto in provincia di Bari, dove vive tuttora. Nella sua carriera, fino ad oggi, ha avuto il privilegio di collaborare con grandi autori ed interpreti. Fra i tanti: G. Schiavone e L. Savino (Faraualla), L. Basso (Fabularasa), Radiobunker, S. Brancale, A. Lamberti Bocconi (autrice per Fossati, Mannoia, Vanoni, ecc.) e altri. Pier Dragone ha ideato e promosso progetti monografici di reinterpretazione di grandi cantautori e progetti di Musica-Teatro, che tutt’ora porta sui palchi, nelle piazze e nei club di tutta Italia. Numerosi i premi e riconoscimenti di cui è stato insignito: vincitore del "Locus Talent 2012", vincitore dell'"Onda Pazza Festival 2013", quarto classificato al "Festival Music Week", quarto classificato al "I Think Music Contest", quinto classificato al "Biella Festival 2014".