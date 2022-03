Un ascolto commosso carico di «Nostalghia»

Avevo deciso di dedicare il mio contributo odierno a questioni legate alla musica d’oggi, partendo magari da un paio di frasi di Tzvetan Todorov tratte dal suo La letteratura in pericolo. Poi ho letto nuovi tragici dettagli sulla guerra e non ce l’ho fatta a proseguire su temi così astratti.

In questi giorni il teatro di Mariupol è stato bombardato con dentro donne e bambini, miracolosamente scampati alla morte. Ed è straziante il conto dei vivi e dei morti. E di quelli che forse tra un po’ mancheranno all’appello. Pavlo Kyrylenko, capo dell’amministrazione regionale, ha dichiarato che le macerie bloccano ogni ingresso nel teatro, dunque la situazione è tremenda. Non servono altre parole.

In questi giorni sulla guerra abbiamo letto opinioni autorevoli, alcune molto autorevoli, e spesso di segno opposto tra loro. Il che non mi stupisce: la competenza non determina le idee, semmai le legittima, consente di argomentarle; ma le opinioni si formano, spesso, in maniera non così logica e rigorosa, basandosi anche su idiosincrasie, simpatie, componenti ideologiche, sentimentali, irrazionali.

Per tradizione familiare e convinzione personale, non ho alcuna nostalgia per l’ex Unione Sovietica e per ciò che ha rappresentato sul piano politico, e invece guardo con favore e solidarietà al processo di autodeterminazione di un popolo che vuole la libertà; e che la persegue a qualunque costo.

Ho un’allieva di madre ucraina, nella sua famiglia si parla danese e russo, lei l’ucraino non lo conosce nemmeno; ma si sente profondamente ucraina. Il sentimento nazionale non è, dunque, legato alla lingua parlata, ma è il risultato complesso di più elementi.

Solo in queste settimane, a conferma della mia sesquipedale ignoranza, ho scoperto che alcuni dei più grandi pianisti dell’ex Urss, che io ho sempre considerato «pianisti russi», fossero nati in Ucraina. Per fare solo qualche esempio, Vladimir Horowitz, Emil Gilels, Sviatoslav Richter, Simon Barer, Shura Cherkassky. Non mi sbagliavo del tutto, naturalmente: ciò che rende ancora più inaccettabile questa guerra è la violenza fratricida fra popoli che avrebbero, piuttosto, da abbracciarsi nel segno di una cultura che ha prodotto esiti straordinari, non solo nella musica.

E ho pensato, così, di segnalare all’attenzione dei lettori il compositore ucraino più importante fra i contemporanei, Valentyn Silvestrov (nato a Kiev nel 1937), che possiede una carica poetica di tale portata da meritare la massima considerazione a prescindere dalle contingenze.

La musica di Silvestrov si basa su una grande economia di mezzi espressivi. È frugale, povera, poggia sul niente o sul poco. Ma questo poco è restituito con la generosità che solo i poveri sanno avere. E commuove, per la sincerità di un’ispirazione che si coniuga a una profonda conoscenza delle regole del gioco, insomma su una padronanza assoluta dei ferri del mestiere. Non c’è nulla di naïf, nelle pagine di Silvestrov, ma un’intensità che, in questi giorni, risuona ancora più struggente.

Consiglio alcuni ascolti, e raccomando però di non fermarvi qui, assecondando ulteriori curiosità. Two Dialogues with Postscriptum, per cominciare. Poi un disco della ECM (che a Silvestrov ha dedicato ripetute attenzioni), con la produzione vocale sacra, Sacred Songs. Per finire Nostalghia, per piano solo, perfetto commento musicale a immagini cui ci auguriamo di non dover assistere ancora per molto.