Freeda Hanami: un canto pop e soul per l’amore diverso

«Next to Venus è il titolo del nuovo singolo della cantautrice barese Freeda Hanami, una canzone d’amore e inno di consapevolezza dedicato alla comunità LGBT. Il brano dalle sonorità elettro-pop, genere su cui si basa quasi tutta la produzione dell’artista, è anche il titolo al suo nuovo lavoro discografico, un Ep composto da cinque brani inediti in uscita i primi di aprile per l’etichetta discografica Maffucci Music.

Il disco sarà presentato in esclusiva il prossimo 8 aprile alla Cittadella degli Artisti a Modugno. Nel frattempo, è disponibile su tutte le piattaforme digitali il videoclip diretto da Ermanno Corrado. «Le mie influenze musicali- precisa Hanami - sono legate ai miei ascolti che spazino dai grandi del soul e nu soul, passando per il pop di qualità, la techno, l’elettronica, il rock dei Radioheand, ma anche il jazz e la musica classica».

Tornando ai contenuti del nuovo lavoro di Freeda, il disco si apre con From This Night, un brano costruito sulle sonorità elettroniche e ambient. «Il testo - commenta Hanami -, nasce pensando a un ipotetico dialogo notturno tra due persone che chiedono verità e fedeltà al loro tempo». Next To Venus, invece, è una sorta di ritorno lì dove tutto inizia. «L’inconsapevolezza ci porta verso l’esplorazione – dice Hanami -, ma la consapevolezza ci dà libertà mentale e sicurezza, per rimanere». Il pop in stile Dua Lipa, cantante e compositrice britannica di etnia kosovaro-albanese, segna le sonorità di So divine. Suoni freschi e solari sottolineati dal suono del sax sempre presente, il cui testo affronta il tema della libertà ritrovata e la voglia di ritornare ad apprezzare appieno la propria vita. Highland è una canzone intimista, pianoforte e voce, che Freeda ha scritto «per dare voce al malessere oscuro di un amico», commenta.

Infine, le sonorità urban –pop di Subway, un’istantanea di due persone che si incontrano ogni giorno alla stessa ora solo in metropolitana. Nessuno dei due conosce nulla della vita dell’altro, ma vorrebbero viversi fuori da questo loop quotidiano.

La passione per la musica per la 40enne Freeda Hanami - nome d’arte di Fabiana Cogliandro - l’ha sempre avuta, fin da piccola. A metterla in pratica, però, ha cominciato solo all’età di 28anni studiando prima canto alla scuola di musica Il Pentagramma, poi pianoforte. Risale al 2011 la sua prima pubblicazione, l’Ep di inediti Virgin, prodotto da Stefano Romano (etichetta Colore Suono), con il quale aveva formato il duo elettronico Face. Quattro anni dopo, a Roma, nasce il progetto musicale Mo/o con il quale registra un solo singolo, Feel so easy, prodotto da Fabrizio Santarelli per la 12Label di Roma. Freeda, nel 2019, decide di utilizzare il nome d’arte di Freeda Hanami, con il quale pubblica il suo primo lavoro discografico di inediti dal titolo Adesso. L’anno scorso, invece, sono arrivate ulteriori soddisfazioni professionali per la Nostra, a iniziare dall’essere finalista della sezione rock-trend di SanremoRock 2021: «È stato davvero emozionate esibirsi sul palco del teatro Ariston», ricorda Hanami. Poi, vince il premio compilation con «Promuovi la tua musica» al teatro Summarte di Somma Vesuviana (Napoli), ed è selezionata dall’accademia Innovamusic di Varese come referente della tappa pugliese del prestigioso contest che si terrà il 9 aprile alla Cittadella degli Artisti a Modugno, il giorno dopo la presentazione del suo nuovo disco, l’Ep Next to Venus. Nel frattempo, comunque, Freeda è al lavoro per preparare la sua attività live, con concerti in Italia e qualche tappa all’estero, ma anche nella scrittura di nuovi brani.