Forthyto rilegge «Maul», la Mola di Bari di Enzo Del Re

Integerrimo apostolo della contestazione, assurto a simbolo di un’epoca di lotta e di protesta, Enzo Del Re per il suo esordio da solista, nel 1973, scelse un profilo in apparenza più dimesso, con un LP, Voce e ritmi, dai più conosciuto come Maul per l’omonima canzone dedicata alla sua città natale, Mola di Bari. In realtà, quelle dodici canzoni, “per sedia e sola voce”, dimostravano che il suo amore per gli oppressi era radicato nella sua stessa formazione e cresciuto assieme a lui tra le strade, le barche e le case di tufo di quella terra poggiata sul mare, in reazione alle maldicenze e ai pregiudizi di bigotti e superstiziosi che allignano in ogni paese, tra le sofferte peripezie dei naviganti, contadini e manovali locali e lungo interminabili distese di ulivi.

A poco più di dieci anni dalla morte dell’autore, Maul viene rivisitato da Vito “Forthyto” Quaranta che, cresciuto come lui tra le case dello stesso paese, ne conosce alla perfezione la lingua e la storia e può dunque non disperdere la ricchezza di assonanze e rimandi presenti nel canto ritmato di Del Re. Tutt’altro che facile il suo impegno nel rivisitare un album al quale è molto legato anche emotivamente, cercando allo stesso tempo di rispettarne peculiarità e caratteristiche. I brani, essenziali nella loro originaria configurazione per voce e ritmo, sono stati così rinnovati in un abbraccio musicale che nulla ha sottratto al loro antico fascino. Al ritmo, come pulsazione e afflato cardiaco, e alla vocalità come melodia e, dunque, atto creativo, si è aggiunto un terzo elemento, l’armonia, come una sorta di eco che, naturalmente, prolunga e rilancia la ricchezza anche semantica dei testi. Con la nuova veste, intessuta con gli arrangiamenti realizzati per chitarra, contrabbasso, fisarmonica e percussioni, si esalta così la straordinaria attualità della lezione di Enzo Del Re.

Promosso da Luciano Perrone e Vito “Forthyto” Quaranta e approvato dal Consiglio Regionale della Puglia all’interno della propria linea editoriale “Personaggi”, il cd-book, pubblicato da Squilibri nella collana Crinali, include anche scritti di Eugenio Bennato e Patrizio Fariselli che ricordano il protagonista di memorabili eventi teatrali e musicali, dal Ci ragiono e canto 2 di Dario Fo ai Circoli di Ottobre, ritiratosi poi a Mola di Bari mentre, a sua insaputa, il Movimento del 77 eleggeva a proprio inno una sua canzone, Lavorare con lentezza, e, più di recente, ripreso e omaggiato da numerosi artisti a partire da Vinicio Capossela che l’ha voluto con sé sul palco del Primo maggio a Roma. Musicista, compositore e didatta, Vito “Forthyto” Quaranta è al suo quarto album In uscita, in formato cd, nei negozi e negli store digitali il 4 marzo.

Testi e musiche Enzo Del Re

Arrangiamenti Vito “Forthyto” Quaranta

Marinella Dipalma Voce

Giorgio Vendola Contrabbasso

Francesco De Palma Percussioni

Vincenzo Abbracciante Fisarmonica

Vito “Forthyto” Quaranta Voce e chitarra

Registrato e mixato a Bari, presso il “Sorriso studio”

Tecnico del suono Tommy Cavalieri