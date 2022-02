«Casa»: il pugliese Goldreick canta la vita da fuorisede, tra ribellioni e ricordi

Goldreick, giovane protagonista della scena musicale italiana, cantautore pugliese di base a Milano, pubblica "Casa", il nuovo singolo prodotto da Giumo e disponibile in presave (link pre-save: https://orcd.co/casa_link). Scritto da Goldreick, nome d'arte di Nicola Maggi, il brano, fuori l'11 marzo, anticipa l’uscita del nuovo album Smettere di stare male, un disco che fonde in un unico sound mondi diversi: elettronica, pop e cantautorato.

"Casa – racconta Goldreick - racchiude tutto ciò che provo da fuorisede innamorato della mia terra, la Puglia, dove ormai non riesco più a stare. Quando mi allontano penso che sarebbe tutto così facile se restassi giù’’. Il brano fa emergere i due mondi che caratterizzano l’artista: l’anima ribelle ed esplosiva che vuole far ascoltare il suo mondo e la parte malinconica e triste che abbandona le sue origini per far emergere la sua personalità in un’altra realtà. ‘Casa’ è accompagnato dal videoclip di forte impatto cinematografico ed è stato scritto e diretto da Goldreick e Noramora. ‘’E’ un video di evasione, pervaso dal senso di andar via e dalla voglia di restare: “Se lasci il paese, il paese ti lascia”.

Dietro il suo personaggio si cela un alieno proveniente dallo spazio che si schianta con la sua navicella sul pianeta terra, ferendosi e causando la fuoriuscita dei suoi elementi costituenti: i Queerby, creature antropomorfe di fluido ‘’rosa fuori e nero dentro’’ che, come il personaggio Nintendo ‘’Kirby’’, hanno il potere di aspirare i propri nemici, assimilandone le capacità e le

fattezze fisiche. Goldreick ha una formazione registica maturata presso la New York Film Academy (2016-2018) e un’esperienza come content creator e art director per progetti web.