«Broken heart», la fine di una relazione nelle note della tarantina Moinè

"Broken Heart" è il titolo del nuovo singolo della cantautrice tarantina Moinè, nome d’arte di Noemi Catapano. Il brano è disponibile da oggi sulle piattaforme di streaming (qui il link per ascoltarlo). Dopo le ultime due releases, PLACES e STORY, che avevano inaugurato una nuova fase del suo percorso artistico, l’uscita del brano è stata preannunciata dalla pubblicazione di un post sul profilo Instagram dell'artista, raffigurante una serie di fototessere, nelle quali compare in compagnia di diverse persone… ex anime gemelle, la cui faccia è stata cancellata da una X rossa. Il post ha lasciato intendere alla sua community la fine di una relazione.



Broken Heart parla proprio di questo: di una relazione conclusa e di una persona bloccata in una condizione in cui non riesce a ricucire i rapporti con la persona che ama né a dimenticarla per sempre. “Quando ti ho detto che ti sognavo sempre, ero sincera…” – scrive Moinè su Instagram.

Con PLACES prima e con STORY poi, pubblicate e autodistribuite nel 2020, Moiné aveva deciso di inaugurare una nuova fase del suo percorso artistico, raccontando con la musica dei concetti importanti della sua vita e delle situazioni che riguardano il suo vissuto. “Mi sono sentita libera di esprimermi, senza lasciarmi limitare troppo da trends e confini tra generi musicali.” – racconta. Così, anche in BROKEN HEART, dove lascia da parte l’orgoglio e mette nero su bianco quello che pensa. “Broken Heart, come dice il titolo, parla di un cuore a pezzi e dell’incapacità di provare sentimenti dopo una rottura. A volte provi a tamponare, cercando altre persone, ma nessuna di queste riesce a farti provare le stesse cose. L’unico appiglio restano i ricordi di una relazione ormai finita.”

Il brano, arrangiato e prodotto da SAVER, nome d’arte di Salvatore Versace, è una ballad dalle sonorità elettroniche e dalla struttura minimale, composta da piano, sintetizzatori e batteria.

Moinè ha esordito nel 2015, pubblicando i primi singoli prodotti insieme al producer Saver e portando in giro per i club pugliesi un set live, costruito insieme alla sua band. In quella formazione, Moiné riesce ad aggiudicarsi la finale di Arezzo Wave e a vincere il contest “Destinazione Uno Maggio Taranto”, esibendosi così sul quel palco nel 2018. Successivamente, pubblica il singolo “Down”, con DJ Spada, che entra nella playlist New Music Friday, raggiunge la MTV TOP 10, entra in VIRAL50 ITALIA su Spotify e tocca il podio della Deutsche Dance Chart. Nel 2019 pubblica “Rich Bitch” che raggiunge la quarta posizione della MTV Dance Chart ed è scelta per una sincronizzazione nella serie TV newyorkese “Assisted Livings”.