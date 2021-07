Quelle «corrispondenze» di Gianluca Petrella

Il debutto ufficiale è in programma martedì 13 luglio a Umbria Jazz, quando il trombonista barese Gianluca Petrella e il vibrafonista campano Pasquale Mirra presenteranno in concerto il loro album Correspondence, edito dall’etichetta Tuk Air di Paolo Fresu.

E il legame con la kermesse umbra – che del progetto è anche committente – non è affatto casuale, dal momento che nel 2018 a Perugia il duo fu protagonista di un elettrizzante concerto di mezzogiorno, ospitato dalla Sala Podiani del Museo Nazionale dell’Umbria. In quell’occasione, Petrella dimostrò che la sua predilezione per le piccole formazioni gli consentiva di avventurarsi più liberamente nelle sperimentazioni sonore, spiccando fantasiosi voli improvvisativi e arricchendo il linguaggio del jazz dei colori della musica contemporanea, senza però mai cadere nell’insidia di verbosi intellettualismi. Una conferma, in altre parole, della sua capacità istintiva di rimanere comunicativo anche nei momenti in cui la musica diventa azzardata. In questo senso, Correspondence riprende le fila di quel discorso e si evolve nella direzione di un sound dall’impatto molto tribal, nel quale le basi ritmiche, i timbri e le linee melodiche sono pensati secondo la logica di una assoluta interscambiabilità dei ruoli, cosicché accade spesso di ritrovarsi davanti a composizioni in apparenza prive di temi ben definiti, come ad esempio nel caso di Correspon-Dance, nella quale la scena è dominata da un techno-afro beat che seduce e ipnotizza gli ascoltatori trasportandoli in una dimensione nemmeno tanto lontana da certe atmosfere dancefloor. L’idea dell’album è appunto quella di puntare sulle possibili combinazioni del duo, arricchito in alcune tracce da ospiti – che a UJ interverranno anche in concerto – come la vocalist Giulietta Passera, il bassista elettrico Blake Franchetto e i percussionisti Kalifa Kone, Danilo Mineo, Simone Padovani e Primo Zanasi. Ma a farla da padrone sono anche i live electronics governati dallo stesso Petrella, il cui trombone interviene nel tessuto musicale ora con ruoli protagonistici che lo vedono assumere tratti epici, sonorità rutilanti, ora invece limitandosi ad aggiungere colori, mentre Mirra costruisce sinuosi tappeti armonici col suo vibrafono, ma anche con xilofono, marimba e balafon.

Anche la stessa idea di sviluppo tematico viene rivisitata e messa in discussione, con la predilezione di cellule motiviche ripetute ossessivamente, con piglio quasi minimalista, mentre i colori e i «sapori» musicali passano da atmosfere di taglio più notturno a pedali dichiaratamente funk, da vaghi profumi di swing jazzistico a melodie ternarie (come nel caso di Correspondence). Un album decisamente sovrastilistico il cui sound è caratterizzato dall’idea di una modernità che si riflette nella koiné linguistica dei nostri tempi, a tratti forse anche disordinata, ma sempre estremamente varia. Esattamente come la musica proposta, il cui impatto sonoro sembra pensato per uno sfruttamento di taglio multimediale.

Non a caso, proprio Correspon-Dance è diventato un video realizzato dal visual artist DEM, che dovrebbe avere un ruolo di primo piano anche durante la serata di Umbria Jazz.