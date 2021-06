Addio Jon Hassel musicista del possibile

Per molti, forse, il nome Jon Hassell non dirà quasi niente. Ma il trombettista e compositore americano, scomparso sabato all’età di 84 anni (era nato a Memphis il 22 marzo 1937), è stato un artista che ha avuto molto a che fare con l’Italia e, in particolare, con Bari. A lui, infatti, il festival internazionale Time Zones diretto da Gianluigi Trevisi deve il sottotitolo, quelle «musiche possibili» delle quali è stato il padre spirituale. «L’incontro con Hassell è nato ancora prima di incontrarlo - commenta Trevisi -, perché per il festival abbiamo preso in toto la sua filosofia, la sua idea del «quarto mondo». L’album Fourth World, Vol. 1: Possible Musics realizzato con Brian Eno (1980), era la sintesi della nostra idea di festival: una musica che avesse dentro la tradizione del Terzo mondo, la civiltà occidentale, ma che generasse un suono non preesistente. Hassell è stato un mescolatore di culture, suoni e ritmi, un innovatore».

Resta memorabile il suo concerto alla prima edizione del festival barese che risale al 1986 all’Auditorium Nino Rota, con un allestimento di oltre 70 piante tropicali vere. Il suo ritorno al festival nel 2007 con un altro indimenticabile live. Memorabile resta la performance al teatro Petruzzelli con i Farafina, gruppo di percussionisti tribali del Burkina Faso, per la rassegna «Crossover» (1987) diretta dal giornalista Fabrizio Versienti. «In quegli anni – ricorda Versienti-, aveva iniziato con la categoria delle musiche possibili, che poi aveva declinato con le musiche del “quarto mondo”, un legame che si creava dall’interno del primo mondo, le metropoli occidentali, con le grandi comunità di immigrati dal terzo mondo. Per lui la musica che si creava attraverso questa mescolanza, dava vita alla frontiera contemporanea più interessante dell’epoca. L’elettronica era importante a iniziare dalla sua tromba filtrata elettronicamente, che si univa ai ritmi tribali dei Farafina. È strato una delle menti più lucide di quegli anni. In quella rassegna l’idea era quella di puntare sull’intreccio delle culture e quindi chi meglio di lui?».

L’amore per la nostra terra, oltre la musica, «lo stimolò a volersi trasferire in una contrada tra Monopoli e Alberobello» ricorda Trevisi. In quel periodo, infatti, Hassell era uno degli artisti più ricercati della scena internazionali da Talking Heads, David Sylvian, Brian Eno, Peter Gabriel, Bjork, Ry Cooder, Ani Di Franco, Manhattan Transfer, mentre con Bono degli U2 scrisse la straordinaria colonna sonora del film Million dollar Hotel di Wim Wenders. La sua capacità di essere un visionario, gli permisero di creare il genere da lui stesso definito «Fourth World» (Quarto Mondo), in cui confluivano generi musicali come il jazz, l’elettronica e la world music mediterranea, composizioni e improvvisazioni tra Oriente e Occidente. Grazie a queste contaminazioni, Hassell diventò il precursore della musica etno-elettronica. Dopo gli studi classici e del minimalismo newyorchese (Riley, Reich, Glass, La Monte Young), aveva approfondito l’elettronica e la composizione con Stockhausen e il «nostro» Luciano Berio e incide anche Stanze di vita quotidiana, album del ‘74 di Francesco Guccini, del quale ricordiamo i suoi straordinari suoni nella bellissima «Canzone delle osterie di fuori porta».