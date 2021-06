Rosy la Mouche, l'anima rock del sud-est barese racconta il disagio della pandemia

Tornano sulla scena musicale locale i «Rosy La Mouche», storica rock band nocese attiva dal 1997. Il loro nuovo lavoro discografico si intitola «Quaranta giorni», un Ep (extended play) contenente 6 tracce, pubblicato in maniera indipendente su tutti i digital store e prodotto da Vinyl Sound di Niki Intini.

«Quaranta giorni» nasce in un periodo socialmente difficile e difatti il titolo scelto rimanda ai giorni della pandemia in cui ci siamo ritrovati a dover fare i conti con noi stessi. Dalla «prigionia» alla voglia di cambiare angolazione per guardare da un nuovo punto di vista la vita, così come comunica la copertina del disco realizzata dal grafico Gianpiero D’Onghia.

È il quinto lavoro in studio della band, composta da Adriano Laera (voce e chitarra elettrica), Francesco Zaccaria (batteria), Mirko Vicenti (chitarra elettrica) e Pietro Parchitelli (basso). Fa seguito ad «Alter Ego» del 2006, «L’interruttore» del 2010 e i due Ep «Liberi dentro» del 2014 e «Cattivi pensieri» del 2016.

A distanza di 5 anni la band ci regala 6 nuove tracce dal sound tipico del rock italiano, caratterizzato da suoni ricercati e mai banali, che lasciano spazio a un viaggio introspettivo in cui il protagonista dei testi si ritrova a dover combattere con convinzioni precise all’interno di un ambiente pieno di insidie.

Tra queste l’insonnia, la solitudine, la difficoltà a fidarsi delle persone, l’immaginazione che trasforma la realtà in un mondo complesso e a tratti oscuro o ancora le aspettative giovanili, deluse dallo scorrere del tempo inesorabile.

Altri spunti di riflessione riguardano l’enorme confusione nel distinguere cose futili da cose importanti, la comunicazione che non può essere autentica o ancora la necessità di distinguere chi sono i cattivi unicamente per dedurre di essere buoni. Ricordiamo i brani: «Un bicchiere di te»; «Una tregua»; «Il tempo»; «Più veloce della luce»; Buco nero»; «Gli anni migliori».

Il progetto «Rosy La Mouche» nasce nel 1997 a Noci con l’intenzione di dare energia nuova al rock made in Italy, a partire dalla fusione di esperienze musicali differenti. Fondano la band Francesco Zaccaria, batterista, e Adriano Laera, chitarrista, che in seguito diventa anche voce del gruppo.

Sono diversi i musicisti che nell’arco di oltre un ventennio si avvicendano, finché entrano a far parte stabilmente della band nocese Mirko Vicenti e Pietro Parchitelli, rispettivamente chitarra e basso.

Nella loro carriera hanno partecipato a numerosi eventi dal vivo, tra cui il Girofestival e Sanremorock.