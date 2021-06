«Muovere maree», Gulino dà voce agli elementi celesti nel giorno più lungo dell’anno

Esce oggi, venerdì 25 giugno, Muovere Maree, nuovo brano di Gulino (ex Marta sui Tubi), che anticipa il nuovo album in lavorazione (qui il link per ascoltarlo). Dedicato al giorno più lungo dell’anno, quello del solstizio d'estate, Muovere maree è un sogno onirico, una visione immaginifica, allegoria dell’amore tra una stella e un satellite - la Luna ed il Sole - che hanno modo di potersi sfiorare solo in rari momenti del loro orbitare.

Il solstizio è il momento in cui il Sole sembra fermarsi: il suo percorso raggiunge la massima distanza dall’orbita terrestre. È lì che la stella tenta di sedurre la Luna, decisa ad averla. La Luna ne è attratta, ma ha una missione: prendersi cura del pianeta Terra e guidare i suoi cicli.

Come in una favola dedicata alla donna e all’attesa, presupposto dell’amore, Gulino dà voce a chi voce non ha: gli elementi celesti. Archetipi del principio maschile e femminile, si incontrano, danzano e si riallontanano, destinati a ripeterlo per sempre. Non predomina la volontà di potere del Sole ma, nonostante il loro amore non si risolva, Luna e Sole rimarranno indissolubilmente legati, centro di attrazione l’uno per l’altro e per la realtà circostante. Un brano musicalmente essenziale, chitarra e voce, per dar modo alle parole e alle metafore di compiere il loro ciclo.

Gulino ha iniziato la sua carriera solista nel 2020, con l’album Urlo Gigante, dopo 15 anni e 7 album come cantante e autore dei Marta Sui Tubi. La riconoscibile identità artistica del cantautore siciliano colloca ogni sua opera nella tradizione della canzone italiana (note le collaborazioni, tra gli altri, con Lucio Dalla e Franco Battiato) ma con elementi innovati e di contaminazione, che valicano i confini geografici. L’incontro tra folk, rock, indie e sperimentazione, sia vocale che strumentale, vicina al mondo di Demetrio Stratos, rende Gulino un artista d’avanguardia che ha saputo conquistare un ampio pubblico.

Prodotto da Andrea Pettinelli & Lo ZOO di Berlino, MUOVERE MAREE inaugura la collaborazione tra Gulino e il Consorzio ZdB, etichetta nata sul modello della Cramps di Gianni Sassi, che ha uno storico di collaborazioni con artisti della mitica indipendente milanese.

Qui le prime date del tour (in aggiornamento continuo):

13/07 Molinella (BO) - Summer on a solitary street

14/07 Padova - Arcella Bella

17/07 Bergamo - Spazio Polaresco