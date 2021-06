Möly, fantasia e originalità nel nuovo singolo «Una buona ragione»

In radio e in tutti gli store digitali è disponibile “Una buona ragione”, il nuovo singolo (dopo “TTBN?”) di Möly, scritto dalla stessa Carlotta Mascheroni e Matteo Brioschi. Poco più che ventenne, è un'artista eclettica e talentuosa, nuova scoperta di Petricore e Fiero Dischi.

''A volte le cose semplicemente non funzionano - spiega Moly. "Forse sono solamente io a sbagliare sempre", forse sei tu a non provarci nemmeno, forse ci sta sfuggendo qualcosa di scontatissimo, o forse, più probabilmente, non c'è più una buona ragione per continuare a provarci. E sinceramente va bene così. "Una buona ragione" è una canzone sul guardarsi dentro, guardarsi in faccia, e lasciare andare un rapporto ormai tossico. Non sembrerebbe, ma in realtà è una canzone molto positiva, si tratta di una vera e propria catarsi perché questo tipo di rottura ti costringe a cercare "una buona ragione" in altro, in te stesso, negli amici e nelle cose belle. Un po' un addio stizzito, un po' un inno al cambiamento, un po' una dichiarazione d'amore a tutte le buone ragioni che sono nel mondo, ancora da cercare ed apprezzare-

Möly è un tripudio di estro, fantasia e originalità, che si perfeziona in un modo di scrivere e interpretare la musica davvero unico. Prodotto da Matteo Brioschi nei Petricore Studios e pubblicato da Fiero Dischi (distribuzione Believe Digital), lo stile inconfondible e la magia si riconoscono anche in questo video, realizzato sempre da Fiero Dischi.