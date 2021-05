«Almost true», il nuovo singolo del salentino One Year Before trasporta in una dimensione onirica

Si chiama “Almost True” ed è il nuovo singolo di One Year Before, progetto solista del polistrumentista salentino Matteo De Benedittis (Amor Fati Dischi/Believe Digital) - qui il link per ascoltarlo su Spotify.

La ricerca di un amore maturo verso se stessi e verso il prossimo, libero da preconcetti che minano la spontaneità di una generazione costruita su filtri e archetipi. È quello che viene raccontato in “Almost True” terzo singolo di One Year Before, che anticipa, dopo i primi singoli “Concrete” e “Daydreaming”, il disco d’esordio in uscita a settembre 2021 per Amor Fati Dischi. Il singolo è caratterizzato da sonorità che trasportano l’ascoltatore in una dimensione onirica, strizzando l’occhio al dream pop d’oltremanica.

“Almost True è il pellegrinaggio in una di quelle magiche terre di mezzo dettate dall’età, in cui le passate esperienze e probabilmente i preconcetti minano la spontaneità delle persone, allungando le distanze tra gli individui già mal collegate da un sottilissimo filo invisibile; soprattutto in questa nostra generazione” – spiega l’artista. “Almost True è il mio personale monito per rompere i sigilli della paura al fine di provare un amore puro verso il prossimo e principalmente verso sé stessi nel modo più spontaneo possibile, così come la natura stessa ci insegna”

One Year Before è il progetto solista di Matteo De Benedittis, polistrumentista proveniente dalla provincia di Lecce che, dopo le innumerevoli esperienze in studio (su tutti Willie Peyote, Roy Paci, Inude e Blumosso) e sui palchi (Le Orme, Heineken Jammin’ Festival, Mondiali di Calcio 2006) ha deciso di convogliare tutte le personali idee musicali nel progetto One Year Before e in un disco dal titolo “Concrete”.