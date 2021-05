Puglia da cantare, tutti i concerti dell'estate

Finalmente si (ri)parte. Lo spettacolo dal vivo è stato uno dei settori più martoriati della pandemia. Un’emergenza che ha evidenziato, infatti, quanti lavoratori sono coinvolti in questo settore primario per la nostra mente e le nostre emozioni e, soprattutto, quanto sia indispensabile affrontare il tema occupazionale e contrattuale di tutto il comparto, ridotto al precariato continuo. L’apertura dei concerti all’aperto, continuando a rispettare tutte le norme anti-Covid, ha quindi una valenza fondamentale per le migliaia e migliaia di lavoratori che, finalmente, torneranno alle proprie attività lavorative dopo un anno e mezzo di forzato fermo.

Gli organizzatori di rassegne, festival o di semplici live, sono pronti a ripartire e la Puglia sembra la più ambita.

Per la programmazione concertistica di Bari e provincia, sono previsti diversi appuntamenti con grandi nomi, vecchi e nuovi, della musica italiana. Tra i tanti ricordiamo Francesco De Gregori, Piero Pelù, Niccolò Fabi, Samuele Bersani, Colapesce Dimartino, Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia e tantissimi altri.

Ma andiamo con ordine iniziando da Sergio Cammariere che, lunedì 7 giugno alle 20.45 al Petruzzelli di Bari, per la Camerata Musicale Barese presenta il suo La fine di tutti i guai. Si tratta di uno spettacolo che rispecchia l’animo e l’approccio musicale unico dell’artista, una perfetta combinazione tra intensi momenti di poesia, intrisi di suadenti atmosfere jazz e coinvolgenti ritmi latini che accendono il live con calde atmosfere di bossanova. Il programma della Camerata prosegue il giorno dopo, 8 giugno sempre al Petruzzelli, con il concerto del violinista Salvatore Accardo accompagnato al pianoforte da Bruno Canino. Infine, il 10 giugno, sarà di scena il recital di Ivo Pogorelich, mentre a breve sarà annunciata anche la nuova data per l’evento dei 60 anni di carriera di Gino Paoli.

A giugno erano previsti tre grandi appuntamenti nel capoluogo pugliese, a iniziare dal concerto di Cesare Cremonini all’Arena della Vittoria (19/06) ma tutti saltano. Anche il ritorno a Bari di Tiziano Ferro con il suo «TZN 2021», in programma allo stadio San Nicola (29/06) non si terrà. Così come la tappa barese di Ultimo.

Sono invece confermati i live previsti a luglio, a cominciare dal talentuoso cantautore romano Fulminacci che, domenica 18, si esibirà alla Masseria Lama Balice a Bitonto con il suo Tante care cose nell’ambito del Luce Festival, rassegna che, propone l’attesa performance di Francesco De Gregori con il tour «De Gregori & Band Live», in cui l’artista romano propone il meglio della sua carriera (martedì 20). Sulla Banchina San Domenico a Molfetta, domenica 18, concerto di Piero Pelù. Tra luglio e agosto in piazza Duomo a Trani, sono attesi i live di Gianna Nannini con «Piano Forte – La differenza» (12/8 agosto), Giorgio Panariello con Story (20/8), Samuele Bersani (19/8) e diventa sempre più insistente la voce di una presenza anche di Claudio Baglioni. La tappa del Padroni di niente tour di Fiorella Mannoia, sarà di scena il 17 agosto sul piazzale Miraglia ad Alberobello. Tra i 30 concerti in programma per la 17^ edizione del Locus festival, segnaliamo Niccolò Fabi e Cristina Donà alla Masseria Ferragnano a Locorotondo (31/7), il duo del momento Colapesce Dimartino con Any Other, sabato 7 agosto, al Parco Archeologico Egnazia, concerto che anticipa quello del cantautore tarantino Diodato in programma il giorno dopo, domenica 8 agosto. Alla Masseria Ferragnano a Locorotondo, in programma anche i concerti del duo rivelazione sanremese Coma_Cose (11/8), James Senese Napoli Centrale, Sons Of Kemet e Laura Agnusdei (12/8), Iosonouncane, Ginevra Nervi e Franco D’Andrea & dj Rocca (13/8), Frah Quintale, Ariete e Post Nebbia (14/8), M¥Ss Keta, Licia Lanera e Populous (15/8). Inoltre, in piazza Ciaia a Fasano, live con Willie Peyote e Whitemary (17/8) e Samuele Bersani ed Emma Nolde (18/8).

Tutti i concerti programmati, oltre a seguire pedissequamente l’ultima normativa in atto per la sicurezza sanitaria, potrebbero subire cambiamenti ma, ovviamente, ci auguriamo un’estate in... musica.