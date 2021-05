Lavvocato «Parte in causa» nel debutto discografico

Lavvocato non poteva essere che «Parte in causa». Parliamo, ovviamente, di musica e non di giurisprudenza, col cantautore di Putignano Francesco Mastrangelo, anche se avvocato lo è davvero nella vita. Da domani, mercoledì 19, sarà infatti disponibile il suo album d’esordio da solista intitolato guarda caso «Parte in causa». Anticipato dal singolo «Non mi annoierò» e con la collaborazione, per la composizione dei brani, di Gaetano Camporeale (tastierista di Caparezza e già produttore artistico dei PuntinEspansione), Gianni Pinto e Massimo Bonuccelli, «Parte in causa» è un album elettroacustico che affonda le sue radici nel cantautorato più raffinato italiano, cosa che si evince dalla grande attenzione e capacità che il «nostro» ha nella scrittura dei testi.

Nel disco, composto da nove brani, si fondono loop elettronici e strumenti acustici, suoni ruvidi e spigolosi con altri più delicati e morbidi, con picchi di coinvolgenti e raffinate melodie.



L’uso misurato del vocoder e le armonizzazioni vocali che troviamo nei brani, hanno l’obiettivo di restituire un mood avvolgente, fatto di tante sfumature che vogliono esaltare la parte testuale e concettuale, nonché rafforzare la carica emotiva ed evocativa dei brani. «In queste canzoni – spiega Lavvocato - ho voluto fermare un periodo di tempo, scandito da innumerevoli riflessioni, scattando nove fotografie da incorniciare e appendere al muro. Dopo diciotto anni passati nella band PuntinEspansione, sentivo l’esigenza di uscire allo scoperto in maniera solitaria e, ho voluto “mettermi in discussione”, osando nelle sonorità e destrutturando le canzoni per dare un volto e un cuore pulsante alle mie emozioni più intime e personali». Infatti, anche se “Parte in causa” rappresenta l’esordio da solista de Lavvocato, la sua attività artistica è legata a una delle band più attive del nostro territorio, i PuntinEspansione, formazione della quale è stato il cantante, il chitarrista e autore dei testi delle canzoni. Una band con all’attivo tre album, l’ultimo dei quali, «L’essere perfetto», è stato pubblicato dalla storica e prestigiosa Cinevox Record di Franco Bixio. Con la band, inoltre, l’artista pugliese ha condiviso i palchi di artisti come Caparezza, The Zen Circus, Marta sui Tubi, Paolo Belli e BandaBardò, nonché ottenuti riconoscimenti come il Premio Pigro (Ivan Graziani) e il Premio della critica a Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty. Con «Parte in causa», Lavvocato ha intrapreso una nuova sfida musicale che non mancherà di stupire, soprattutto ascoltando tracce come «L’Aguzzino», «Gps», «La solitudine dei numeri», «Solo se chiudo gli occhi», «Vincenzo» «Non mi Annoierò» e «Dinamite», a chiusura di quest’ottima prima prova da solista.



Alla realizzazione dell’album hanno contribuito, oltre ai musicisti già citati, Giuseppe Liuzzi (cori), Pepe Laterza (mandolino), Cristian Abbattista (contrabbasso). Alla parte visiva hanno lavorato Giovanna Maione (foto e artwork disco) e Dario Giliberti (artwork del singolo Non mi annoierò), mentre i videoart che accompagnano le canzoni, sono realizzati dall’artista contemporanea Dusica Ivetic. Siamo sicuri che «Parte in causa» è la giusta «arringa» per Lavvocato, un discorso fatto anche di note per un artista che ha sicuramente molto alto da dire nel prossimo futuro.