«Haumea», dal Salento Ariostea e il suo inno alla forza di andare avanti nonostante le difficoltà

Si chiama Haumea ed è il singolo di debutto della salentina Ariostea (qui il link per ascoltarlo), classe 1998, brano uscito il 9 aprile su tutte le piattaforme digitali. Il vero nome di Ariostea è Arianna Manfreda, vive in un piccolo paese in provincia di Lecce, e fin da quando aveva 6 anni dimostra grande passione per la musica e in particolare per il canto, partecipando a vari festival e spettacoli organizzati nella propria regione.

Nel 2010 inizia a frequentare lezioni di canto con il vocal coach Tony Frassanito e cominciano i primi provini per i talent show televisivi. Grazie a queste esperienze acquista sicurezza e padronanza sul palco, ricevendo i primi complimenti e apprezzamenti. Consolidate le proprie capacità vocali, prende parte a diversi concorsi e stage riscuotendo ottimi consensi e consigli. E ora è uscito Haumea, scritto insieme alla cantautrice Greta Portacci.

Un inno alla vita, alla forza di andare avanti nonostante gli ostacoli. Ma soprattutto un inno d’amore verso la musica che l’accompagna da quando era piccola. Le strofe creano un’atmosfera malinconica, speranzosa, per poi avere un’esplosione d’energia e ritmo nel ritornello. Il contrasto del suo timbro sabbiato e travolgente dà sfogo alla voglia di vivere ma soprattutto alla voglia di rinascita. «È dedicata a tutte quelle persone che si sono sentite sole almeno una volta ma che non hanno mai perso la fiducia di respirare un po' di felicità. Perché ricordiamoci sempre (come dice la canzone) che "la vita è una festa’’».