Le porno-vendette della serie Nudes e la musica del barese Cerasi

Le esperienze di un gruppo di teenager che si ritrova a fare i conti con la divulgazione online di immagini a sfondo sessuale, addentrandosi nell’insidioso mondo dei social media attraverso un linguaggio intimistico e il punto di vista dei suoi giovani protagonisti. Parliamo della serie tv Nudes che a partire da martedì 20 per 10 episodi da 20 minuti su RaiPlay (successivamente in onda su uno di canali Rai in chiaro), affronta il tema del revenge porn, ovvero la diffusione online di immagini a sfondo sessuale per ferire o danneggiare una persona.



Il tema viene affrontato con sguardo realistico e moderno rivolto agli adolescenti, ma aprendo gli occhi anche al pubblico adulto sui pericoli del rapporto tra internet e sessualità dei più giovani. Adattamento italiano dell’omonimo teen drama norvegese, Nudes è diretta da Laura Luchetti e vede come protagonisti Nicolas Maupas, Fotinì Peluso e, per la prima volta sullo schermo, Anna Agio, Giulia Sangiorgi e Matilde Pettazzoni. La serie è prodotta da Riccardo Russo per Bim Produzione in collaborazione con Rai Fiction.

A comporre la colonna sonora è stato il 40enne compositore barese Francesco Cerasi che, proprio da queste pagine in occasione dell’uscita sulle piattaforme on demand del film Il mio corpo vi seppellirà di Giovanni La Pàrola del quale è autore delle musiche, aveva anticipato questa sua nuova soundtrack. Un lavoro compositivo che, in questi anni di carriera artistica, lo hanno portato a collaborato con alcuni dei più importanti registi italiani, scrivendo ad oggi quasi 70 colonne sonore e ottenendo riconoscimenti importanti come il Nastro d’Argento, diverse nomination al Globo d’Oro, il premio Nino Rota, oltre alla stima del compianto premio Oscar Ennio Morricone.



«Comporre le musiche per la serie “Nudes” è stato molto impegnativo – commenta Cerasi-. Il tema, comunque, è trattato in maniera molto intelligente ed è il racconto di una generazione che, forse, è la prima che si trova davanti a questo illecito e reato, anche perché prima dell’arrivo dei social non poteva esistere. Musicalmente dovevo centrare il loro paesaggio sonoro, cioè descriverli con il suono e il genere musicale e rendere credibile gli accadimenti dei personaggi adolescenti. Quindi, racconto musicalmente la tensione e il dramma, anche se non è una serie propriamente drammatica, anche perché essere vittima di un episodio del genere ti distrugge la vita, di esempi ce ne sono tanti. Dovevo, quindi, rendere credibili questi personaggi e la loro tensione emotiva, anche perché nella serie non c’è mai violenza fisica, ma psicologica».



Lei, quindi, si è calato nei gusti musicali di questa generazione di adolescenti?

«Sì, ma non ho fatto un “travestimento”, cioè avvicinarmi il più possibile ai loro gusti, se avessi trasportato nella colonna sonora la musica che loro ascoltano non sarei stato credibile. Ho cercato di attingere dal K pop, la musica popolare della Corea del Sud, un genere molto diffuso anche in Occidente. In questo genere musicale, infatti, ci sono dei retaggi di musica post Anni ‘80, elettronica dark e poi ci sono i synth che vengono utilizzati per temi molto semplici e orecchiabili. In questa musica, comunque, c’è sempre un retrogusto romantico anche quando dovevo descrivere una scena di tensione, del resto il romanticismo è l’incanto di quella età. Non è una musica che serve ad ammiccare i diciottenni, ma spero a rendere credibile il racconto».

«Nudes» è una fiction indirizzata principalmente ai giovanissimi, senza però tralasciare gli adulti. Nel comporre ha pensato anche al mondo degli adulti?

«Non ho pensato né agli uni né altri, mi sono semplicemente concentrato sul racconto dove, tra l’altro, gli adulti hanno sì un ruolo importante, ma si vedono pochissimo. Nella vita reale, invece, gli adulti hanno un ruolo fondamentale, come coprire i vuoti degli adolescenti spesso disattesi. Un malessere che poi sfocia anche in situazioni come il revenge porn. Tornando alla musica, quindi, non c’è un pezzo che dovrebbe attirare l’attenzione dei più grandi e non ho mai pensato a un suono più “adulto”. C’è solo la scelta di raccontare un mondo che non vede altri mondi, o meglio, che forse si sente escluso da altri mondi».