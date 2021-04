«Una buona storia», nuovo singolo per il duo Bautista

È disponibile da oggi, giovedì 8 aprile, Una buona storia (Carosello Records/The Orchard), il nuovo singolo di Bautista, l’esotico duo formato dal produttore pugliese Machweo e dal cantante peruviano 999asura. “Una buona storia” esce a poche settimane da Hasta la muerte e Notoriedad, con cui i due artisti hanno portato una ventata di novità nello scenario musicale attuale facendosi portavoce del genere che loro stessi hanno creato, l’Emoton, per raccontare in maniera innovativa il Sud del mondo, ed è un brano che affronta il delicato tema della nostalgia per un amore perduto. Come 999asura canta, non è tanto la storia quanto saperla raccontare, ed è per questo che il cantante dissemina nel testo frammenti di vita attraverso immagini e metafore evocative che descrivono perfettamente il suo stato d’animo, tormentato dai rimorsi e dalle sensazioni contrastanti che una relazione finita lascia inevitabilmente dentro di sé.

Il racconto è sorretto dalla sofisticata produzione di Machweo, che unisce il ritmo trascinante delle percussioni in sottofondo a un beat più elettronico e vagamente dance, che contribuisce a dare personalità al pezzo rendendolo “Una buona storia” che rimane impressa al primo ascolto.

Un mondo eterogeneo quello del duo, che ha già suscitato l’attenzione di Spotify, che lo scorso anno ha incluso Bautista nella rosa di nuovi artisti selezionata per il programma di portata globale “Spotify Radar”. A puntare sul talento dei due ragazzi è stato anche Vevo, che ha segnalato BAUTISTA tra i progetti da tenere d’occhio nel nuovo anno e ha inserito Machweo e 999asura tra i nomi da seguire nel 2021.

Bautista è il progetto di Giorgio Spedicato aka Machweo e Gustavo Aaron Saavedra aka 999asura. Il nome del duo è il cognome della madre di Aaron, a cui l’artista è da sempre molto legato, e richiama quel senso di appartenenza a un posto in cui tornare sempre, chiave di lettura delle loro canzoni. Il sodalizio tra i due inizia ad aprile 2019, quando Giorgio chiede ad Aaron di scrivere su una sua produzione. La collaborazione prende sempre più forma e porta alla nascita di Bautista, che a gennaio 2020 pubblica il singolo “Emoton1”, che richiama una notevole attenzione mediatica.