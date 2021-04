«Diadora», ha la voce dell'artista Esther l'altra metà del rap

La rivincita di Esther. S’intitola Diadora il nuovo singolo e video della ventenne cantante di Barletta, al secolo Maria Sterpeta Barile, disponibile da qualche giorno sui portali digitali su etichetta XT600 – Giungla Dischi, distribuito da Artist First e realizzato con il sostegno di Puglia Sounds Record. «Questo brano autobiografico – precisa Esther -, nasce dal riscatto di quello che ho tenuto dentro per anni. Le persone che ho frequentato, sia amici che compagni di scuola, mi hanno sempre discriminata ed etichettata “strana”. Sono sempre stata una ragazza molto timida che parlava poco, anche perché spesso ero chiusa in casa a studiare musica in quanto era il mio obiettivo primario. Tutti hanno sempre cercato di remarmi contro dicendomi che non ce la farai. Ho frequentato un liceo musicale, studiavo lirica e pianoforte, un mondo a cui sentivo di non appartenere al 100%. A scuola nessuno ascoltava la mia musica, nessuno poteva capirmi. Diadora è un pezzo di me, un pezzo della mia vita in una fase delicata, è un brano autocelebrativo, rappresenta la mia rivincita. Non smettete mai di credere in quello che fate, non ascoltate chi la pensa diversamente da voi, ognuno di noi vive in un mondo proprio, un universo a parte, e la cosa più bella è quando riusciamo a condividerlo e farlo apprezzare anche ad altri. Diadora, quindi, rappresenta il mio riscatto».

Diadora è il primo di tre singoli che la giovane artista ha previsto di pubblicare entro l’imminente estate 2021. Brani che anticipano l’uscita dell’album d’esordio che sarà realizzato con la collaborazione del produttore e rapper Sam Lover (al secolo Samuel Aureliano Trotta), autore che ha firmato Diadora insieme a Daniele Pagni, Mirko Grieco e la stessa Esther.

L’artista pugliese, considerata la nuova voce femminile del pop-trap italiano, si è esibita come corista presso il Castello Svevo di Barletta e il Teatro Comunale G. Curci di Barletta e ha partecipato alle selezioni dei talent show: Tour Music Fest e The Coach su LA7. Successivamente, si è messa in luce con i suoi primi singoli Arcobaleno e Bonsai, raggiungendo centinaia di migliaia di stream tra visualizzazioni e ascolti. Infatti, ha spopolato sulla piattaforma TikTok, dove conta milioni di view e più di 45mila followers. Numeri importanti e personalità stravagante, grazie ai quali Esther si è guadagnata il supporto della Stardust House, factory che raccoglie i migliori influencer e TikToker nazionali e casa frequentata da moltissimi artisti, tra cui J-Ax, Riki, Gaia, Chadia Rodriguez e altri. La Stardust House, quindi, ha deciso di scommettere su Esther e sulla sua musica, che, come nel singolo Diadora, parla alla sua generazione, attraverso l’uso di un linguaggio diretto e senza filtri, traducendo l’ampia formazione musicale di Esther - studia canto, lirica e pianoforte fin da piccola – in un’espressione artistica contemporanea.

«Avendo studiato musica classica e pop – prosegue Esther-, ho cercato di unire le mie basi di studio con i generi musicali dai quali sono sempre stata attratta: la trap e il rap. Quindi, nella mia musica cerco di unire i miei studi accademici con la passione dei ritmi attuali».

Nel brano e nel video di Diadora, però, è molto evidente la simbologia: scarpe (Diadora), ma anche un fucile mitragliatore, i soldi e anelli. «Essendo un brano rievocativo – conclude Esther -, ho cercato di pormi un gradino sopra le persone che hanno sempre cercato di screditarmi. I simboli, quindi, sono una metafora per dire che sono sulla strada giusta per realizzare il mio sogno di artista e che tutti coloro che mi hanno sempre denigrata, saranno costretti a baciarmi gli anelli e le scarpe».

A questo punto, non ci resta che attendere l’uscita dell’album d’esordio dell’artista barlettana che, sicuramente, ci riserverà gradevoli sorprese.