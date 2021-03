«Abat Jour», l'incoraggiamento in musica di Calvosa e Zalles

Esce il 31 marzo Abat Jour, nuovo singolo del duo calabrese Calvosa e Zalles, registrato tra la Calabria e il Salento, con l’etichetta 11/8 Records di Cesare Dell’Anna. Un brano reggae con contaminazioni jazz e pop e rispetto a Meglio in Nero, il grido di protesta uscito a novembre con la partecipazione di Puccia degli Après La Classe, è un pezzo più luminoso, poetico e che riesce a traghettare chi l’ascolta “Là dove tutto è quiete e pace”.

Calvosa e Zalles con Abat Jour vogliono celebrare il passaggio dall’inverno alla primavera, quel ritorno alla luce che i nostri avi amavano festeggiare e che oggi più che mai dev’essere inteso come un incoraggiamento, un mezzo che ci conduca alla nostra luce interiore che, indipendentemente da ciò che stiamo vivendo e affrontando, non si deve spegnere mai. Un inno alla vita, un sussurro d’amore antico come le nostre origini.

“Voglio luce intorno a me, Voglio luce anche per te”, così canta Irene Lungo, l’ospite speciale che impreziosisce il singolo. La sua voce così unica sembra un richiamo alla terra, al profondo senso di comunione e unione che viene sottolineato dalla lingua madre di Fabio Guido, in arte Zalles, che in questo brano torna a scrivere in arbëreshë che, come racconta lo stesso musicista, “è emersa come dal mare per ricordare”.

Irene Lungo, nota cantante di origini campane, è molto conosciuta nel panorama della world music perché, negli anni, ha collaborato con artisti del calibro di Beppe Barra, Bennato, David Riondino, Enzo Avitabile, O’Zulu, Daniele Sepe, Mannarino. Attualmente è la voce dei progetti di Cesare Dell’Anna: Opa Cupa, Taranta Virus e Giro di Banda. Calvosa e Zalles è un progetto che delle contaminazioni ne ha fatto la sua forza. Nasce nel 2019 dall'incontro del trombettista calabrese Emanuele Calvosa (che ha all'attivo importanti collaborazioni con Takabum Street Band, Brunori SAS, Cesare Dell'Anna e Opa Cupa, Red Basica, Tekemaya) con il chitarrista e bassista calabro albanese Fabio il Zalles (leader della storica band arbereshe "Spasulati"), e si nutre di diverse culture musicali per amalgamarsi con le più moderne sonorità reggae, ska e rock.