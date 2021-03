Vecchi leoni jazz ruggiscono ancora: in cd Dino Piana con Enrico Rava

Messi insieme fanno la bellezza di 171 anni, ma nel loro caso l’età non conta o meglio, ha la sua imprescindibile importanza per il patrimonio unico dell’esperienza, ma non ne appanna minimamente la creatività. Stiamo parlando del trombettista triestino Enrico Rava, 81 anni e del trombonista astigiano Dino Piana, che invece di primavere ne conta novanta, ovvero di due senatori del jazz suonato in Italia, ormai a un passo dall’essere considerati delle vere e proprie leggende viventi. Se ne scriviamo qui è grazie ad Al Gir Dal Bughi, un cd edito dal Parco della Musica di Roma che non mancherà di rinverdire i ricordi degli appassionati di antico pelo e di lasciare stupefatti i più giovani.



Prima di parlare più dettagliatamente del disco, è però necessaria qualche parola sul suo titolo che, letto così, potrebbe sembrare un astruso scioglilingua ed è lo stesso Rava a fornire i gustosi chiarimenti nelle note di copertina. Tutto risale a una domenica mattina del 1958 quando Rava, all’epoca residente a Torino, racconta di una jam session fra amici in un’aula scolastica. Era un appuntamento settimanale tra giovani musicisti innamorati del jazz e quel giorno, accompagnato dal fratello maggiore che gli reggeva un trombone a pistoni – strumento desueto, ma che Oltreoceano vantava già un virtuoso come Bob Brookmeyer – si presentò un timido Dino Piana chiedendo di essere ammesso alla jam session. Alla proposta del pianista di suonare un blues in fa, Piana rimase spiazzato, chiedendo in piemontese cosa fosse il blues, tra i sorrisetti ironici di tutti i presenti. Quando però ne ascoltò gli accordi, riconobbe il giro armonico del boogie woogie e, dopo aver commentato in dialetto «A, l’è a’l gir dal bughi!», attaccò a suonare lasciando tutti a bocca aperta.



Una storia indispensabile per comprendere non solo il titolo del cd, ma anche e soprattutto lo spirito che aleggia nelle esecuzioni che, a vario titolo, testimoniano anche quale fosse la scena italiana della fine degli Anni ’50, ancora confusa dalla overdose di musica americana giunta nell’immediato dopoguerra e stilisticamente in bilico fra le asperità del bebop e la leggiadra eleganza del West Coast jazz. Di quella stagione, Piana fu protagonista assoluto con il gruppo di Gianni Basso e Oscar Valdambrini, l’indimenticato Sestetto Italiano, mentre Rava, di qualche anno più giovane, dopo le inevitabili fascinazioni per Miles Davis e Chet Baker, varcò l’Oceano per vivere negli States la bollente stagione del free.



Riascoltarli assieme oggi è un’esperienza decisamente emozionante: la loro elegante maestria solistica si traduce in una scaletta ricca di suggestioni di quegli anni, con standard come, tra gli altri, When Lights Are Low, Bernie’s Tune, Dear Old Stockholm e Line for Lyons, senza disdegnare nemmeno il Monk di Rhythm A Ning e il Coleman di When Will the Blues Leave.

Una grande lezione di jazz, ma anche di onestà e coerenza intellettuali, requisiti indispensabili soprattutto in campo creativo. A fronte della quale, ci perdoneranno gli altri musicisti impegnati nella registrazione se ci limiteremo a elencarli: sono gli ottimi Franco Piana (figlio del Nostro) al flicorno, Julian Olivier Mazzariello al pianoforte, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Roberto Gatto alla batteria. Una superband, senza dubbio, che come noi qui rende omaggio a due grandi maestri senza mai rubar loro la scena.