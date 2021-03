«Vita mia», nel nuovo singolo la visione del giovanissimo rapper pugliese AEMME

Si chiama Vita mia ed è il nuovo singolo di AEMME, nome d'arte di Alessandro Muscogiuri, rapper e cantante pugliese di soli 18 anni. Da sempre affascinato dal mondo del rock, della disco-music, del rap e dell’RnB d’oltreoceano, ha una visione artistica estremamente versatile. Ha partecipato e vinto svariati contest tra cui il “Tour Music Fest”, raggiungendo il primo posto nella categoria rapper. Nel 2020 vince il contest promosso da Don Joe e Canova, con cui collabora nella produzione del suo primo singolo "Fulmini". Nell’ottobre 2020 firma con Virgin Records pubblicando il suo primo singolo in major “8”.

Per il 2021 è prevista l’uscita del suo primo album in cui saranno coinvolti diversi produttori. Il brano è stato scritto da AEMME, prodotto da Nuzzle, mixato da Diego Faggiani e masterizzato da Andrea Suriani. L'artwork è a cura di Edoardo Pigliapochi.

Con Vita Mia descrivi il tuo vissuto: se dovessi raccontarlo in poche battute quali sono le cose che ti hanno segnato di più, personalmente e professionalmente?

A livello personale sicuramente sono stato segnato dal posto in cui sono cresciuto e da tutte le persone che mi sono girate attorno negli anni, sono un tipo a cui nulla è indifferente, anche una sguardo può cambiarmi la giornata. Professionalmente invece mi è rimasta impressa l'immagine di me in treno con i Club Dogo nelle cuffie mentre arrivavo a Milano per la prima volta un po' di mesi fa. Oltre a tutti palchi su cui sono salito, ricordo benissimo l'odore di ognuno di essi come se ci avessi suonato ieri

Nel tuo background sia il cantautorato sia il rap: qualche nome di artista particolarmente significativo per te?

L'artista a cui sono più legato e che mi è stato accanto in più momenti della mia vita è Mecna, e sempre nel mondo rap Marracash; per quanto riguarda il lato cantautoriale sicuramente Lucio Dalla, De Andrè... ma ce ne sono veramente troppi, se c'è della musica in mezzo è difficile che qualcosa non mi piaccia, proprio perché è musica.

Cosa ne pensi del panorama discografico e musicale pugliese? Pensi si riesca a lavorare anche al Sud Italia nella musica, senza spostarsi?

Abbiamo un sacco di talenti in Puglia, tanta voglia di fare, tanta voglia di creare, tanta fame, tanta voglia di emergere e tanta voglia di entrare a far parte della discussione. Sicuramente emergere e farsi sentire è più difficile, soprattutto in provincia, ma io credo che le difficoltà trasformino il talento in promessa e so che abbiamo molte promesse nel nostro territorio.

Dove ti vorresti vedere fra 10 anni?

Su un palco, a cantare, con le persone che amo intorno a me, fiero di me e di ciò che abbiamo costruito. E soprattutto con la possibilità di poter vivere con quello che amo.