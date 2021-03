Notte della Taranta, una sezione dedicata a Cici Cafaro

Cici Cafaro, storico cantore della cultura popolare salentina, ha detto addio alla sua terra all’età di 97 anni. Grande il dolore nella natìa Calimera, cuore della Grecìa, dove ieri si sono svolte le esequie all’aperto, sul sagrato della chiesa Matrice.

La Fondazione Notte della Taranta, che gli dedicherà la sezione del festival «Alberi di Canto», espressione dei cantori della tradizione, ha pubblicato sul canale YouTube un dialogo sulla musica di Cafaro con il direttore artistico de La Notte della Taranta, Daniele Durante, ripreso dal regista Edoardo Winspeare. «Per il Salento - nota Durante - è come se fosse andata distrutta una grande biblioteca di tradizioni popolari». Nel corto Cafaro interpreta i brani da lui più amati come Mana (mamma in griko), omaggio a sua madre, ma anche Rosina. Nel video Cici si sofferma sul valore di Kalinifta: «È un lamento, e quando ero bambino si cantava tutta come un lamento, senza il ritornello festoso di oggi». Il cantore esegue con l’inseparabile armonica a bocca la sua pizzica e improvvisa gli stornelli con un’ineguagliabile capacità di trasformare in versi ogni istante della vita. «Poeta, cantastorie, ideatore della Festa dei Lampioni di Calimera, profondo conoscitore della cultura popolare salentina - sottolinea la Fondazione Notte della Taranta - Cici Cafaro aveva collaborato nel 2020 all’edizione più difficile del Concertone della Taranta che si è svolta, a causa dell’emergenza sanitaria, senza pubblico».

Profondo cordoglio nel mondo culturale e musicale del Salento. «La nostra terra perde una delle sue figure più emblematiche - dice Antonio Castrignanò, cantastorie della nuova generazione e “figlio” artistico di Cafaro -. Un personaggio carismatico, paroliere e compositore, poeta popolare tagliente». «Un maestro di vita - aggiunge Gigi Chiriatti, studioso di tradizioni popolari, ricercatore e fondatore della casa editrice Kurumuny - un contadino che ha vissuto mille storie, capace di imbastire versi di assoluta forza». Epica rimane Opillopillopì Opillopillopà, una raccolta del cantore per Kurumuny, che ha dedicato a Cafaro anche il libro Io scrivo la realtà di Eugenio Imbriani.