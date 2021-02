«Notoriedad», il duo Bautista, con un pizzico di Puglia, canta gioie e dolori della fama

È disponibile da mercoledì 24 febbraio “Notoriedad” (Carosello Records/The Orchard), il nuovo singolo di Bautista, l’esotico duo formato dal produttore pugliese Machweo e dal cantante 999asura. Il brano è stato anticipato da “Hasta la muerte”, fuori da mercoledì 10 febbraio. “Notoriedad” è una sincera presa di coscienza sul percorso pieno di sacrifici e rinunce che si deve spesso affrontare per arrivare alla fama, una riflessione su quello che si lascia indietro per poter sfondare e su ciò che si è disposti a perdere per realizzare i propri sogni.

Bautista dimostra di avere piena consapevolezza di quanto possa essere tortuosa e in salita la strada per il successo, e pone sui piatti della stessa bilancia passato e presente, mettendo in luce entrambe le facce di una medaglia – la notoriedad – che è spesso difficile da indossare. L’amore è forse la rinuncia più ardua di tutte, quel sentimento che rimane impresso nei ricordi

e a cui si cerca di far ritorno, pur sapendo che niente potrà essere più come prima. La profondità delle parole si sposa perfettamente al sound della canzone, ritmata, ballabile, in perfetto stile Emoton.

Con questo brano Machweo e 999asura mostrano un altro lato di sé e della musica di cui sono portavoce, la cui essenza risiede nel genere che loro stessi hanno creato, l’Emoton, una nuova wave nata per raccontare il Sud del mondo, che unisce il ritmo trascinante del reggaeton e della latin music a una narrazione emotiva e carica di intensità, che per tematiche e contenuti si rifà al genere Emo.

È un universo musicale originale e a tratti esasperato quello di Bautista, un progetto sui generis con cui il producer pugliese Machweo e il cantante e autore peruviano 999asura danno voce al loro bisogno di farsi sentire e di essere ascoltati, mostrando le proprie vulnerabilità e debolezze senza paura di essere giudicati. Mondi apparentemente distanti si uniscono amalgamandosi alla perfezione, dimostrando quanto dalla diversità possa nascere qualcosa di nuovo, inaspettato e carico di significato.

La pubblicazione di “Notoriedad” giunge a distanza di poche settimane dalla firma con Carosello Records, con cui il duo ha avviato una nuova fase del suo percorso musicale, e dall’uscita di “Hasta la muerte”, fuori da mercoledì 10 febbraio, un intenso brano d’amore e di perdita. Forti della loro identità, Machweo e 999asura hanno quindi iniziato a diffondere la loro musica e a farla conoscere a un pubblico più ampio, in modo da condividere il loro immaginario unico nel suo genere. Un mondo eterogeneo che ha già suscitato l’attenzione di Spotify, che lo scorso anno ha incluso Bautista nella rosa di nuovi artisti selezionata per il programma di portata globale “Spotify Radar”. A puntare sul talento dei due ragazzi è stato anche Vevo, che ha segnalato Bautista tra i progetti da tenere d’occhio nel nuovo anno e ha inserito Machweo e 999asura tra i nomi da seguire nel 2021.