«Hasta la muerte»: Puglia e Perù si incontrano nel progetto Bautista

Esce il 10 febbraio «Hasta la muerte» (Carosello Records/The Orchard), il nuovo singolo di Bautista, esotico duo formato dal produttore pugliese Machweo e dal cantante peruviano 999asura. Il brano, già disponibile in presave, è un'intensa storia d’amore e di perdita, cantata in italiano e in spagnolo, e racchiude l’essenza della musica di cui i due artisti sono i pionieri, una nuova wave coniata come Emoton, genere nato per raccontare il Sud del mondo che unisce il reggaeton e la latin music a una narrazione carica di emotività.

La pubblicazione di “Hasta la muerte” giunge a distanza di poche settimane dalla firma con Carosello Records, con cui il duo ha avviato una nuova fase del suo percorso musicale. Forti della loro identità, Machweo e 999asura si preparano quindi a diffondere la loro musica e a farla conoscere a un pubblico più ampio, in modo da condividere il loro immaginario unico nel

suo genere. Un mondo eterogeneo che ha già suscitato l’attenzione di Spotify, che lo scorso anno ha incluso Bautista nella rosa di nuovi artisti selezionata per il programma di portata globale “Spotify Radar”. A puntare sul talento dei due ragazzi è stato anche Vevo, che l'ha segnalato tra i progetti da tenere d’occhio nel nuovo anno.



Bautista è il progetto di Giorgio Spedicato aka Machweo, e Gustavo Aaron Saavedra aka 999asura. Il nome del duo è il cognome della madre di Aaron, a cui l’artista è da sempre molto legato e richiama quel senso di appartenenza a un posto in cui tornare sempre, chiave di lettura delle loro canzoni. Il sodalizio tra i due inizia ad aprile 2019, quando Giorgio chiede ad Aaron di scrivere su una sua produzione. La collaborazione prende sempre più forma e porta alla nascita di Bautista, che a

gennaio 2020 pubblica il singolo “Emoton1”, che richiama una notevole attenzione mediatica. Il progetto ha come obiettivo la narrazione del Sud del mondo, calata in un contesto digitale e caotico. Emoton è come chiamano la loro musica, un sottilissimo punto d’incontro tra il reggaeton e i suoni latini in senso più ampio, con un’estetica e una narrazione emotiva esasperante.