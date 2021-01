«Dalla parte del manico»: il salentino Solosalvo canta la fine di un amore

Come ci si sente quando si viene lasciati? Solosalvo, giovane cantante salentino prova a rispondere con una canzone, il suo singolo “Dalla parte del manico”, che sarà distribuito oggi in rotazione radiofonica.

“Dalla parte del manico” è una canzone che parla delle emozioni di un cuore spezzato che passa attraverso la rabbia e il rancore fino ad arrivare all’odio, per provare a dimenticare definitivamente chi è riuscito con l’amore a ferire nel profondo. Infine quel cuore spezzato prova a rimettere insieme i pezzi, imparando dagli errori che si commettono quando all’interno di una relazione, ci si annulla completamente.

«Mi sono innamorato di questo brano al primo ascolto - ha raccontato Solosalvo - L’ho sentito subito mio. Spesso, quando una storia finisce, crediamo che sia solo chi viene lasciato a soffrire. Penso che anche chi è costretto a prendere una decisione così importante debba affrontare una prova difficile e convivere magari con i sensi di colpa per aver fatto soffrire l’altro. E se invece, per una volta, dessimo voce alle emozioni di entrambe le parti?».

Nato e cresciuto in provincia di Lecce, Solosalvo si è trasferito a Milano dopo la maturità, per inseguire il sogno di vivere di musica. «Tutto comincia in un attimo, in un giorno qualunque della vita, quando meno te lo aspetti» scrive a corredo di uno scatto su Instagram. Il brano è già disponibile per l’ascolto sulle piattaforme digitali. Lo stesso Solosalvo l’ha annunciato per Capodanno sul social network.

«Questo è un regalo che ho voluto fare in primis a me stesso, e che da mezzanotte regalerò anche a voi - ha scritto il giovane artista - Vi auguro un 2021 ricco di speranza, gioia, emozioni nuove e tanta forza. Proprio come sta iniziando il mio! Il 2020 ha rovinato i piani a tanti di noi, ma sono sicuro che l’anno che sta per iniziare darà tutti i frutti che non abbiamo potuto raccogliere in quest’anno».