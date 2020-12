Raistereonotte: in un libro le testimonianze di chi ha dato vita allo storico programma radiofonico

È appena uscito in tutte le librerie ed è disponibile sugli store digitali “Raistereonotte – Il libro” (Iacobelli Editore), a cura di Giampiero Vigorito e dei conduttori della storica trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze Rai dal 1982 al 1995.

Con la prefazione di Carlo Massarini, il libro racconta la storia del programma che ha contraddistinto più di una decade nell’evoluzione della stereofonia in Italia e tuttora costituisce il punto di riferimento di milioni di ascoltatori.

In primo piano le testimonianze condivise dai collaboratori storici che si sono alternati per 14 anni ai microfoni degli studi di via Po a Roma: Ernesto Assante, Stefano Bonagura, Marco Boccitto, Giuseppe Carboni, Alberto Castelli, Luciano Ceri, Marco Cestoni, Massimo Cotto, Carlo De Blasio, Teresa De Santis, Patrizia De Rossi, Emiliano Li Castro, Felice Liperi, Stefano Mannucci, Massimo Mapelli, Max Prestia, Alex Righi, Enrico Sisti, Fabrizio Stramacci e Ida Tiberio.

“Un viaggio a ritroso nel tempo – scrive Giampiero Vigorito – per rivivere una volta ancora le storie, gli aneddoti, le voci di una trasmissione che è entrata nell’immaginario collettivo e che ha scavato un solco nel cuore di quelle creature della notte che hanno dedicato alla musica le ore che li accompagnavano nello studio, nel lavoro, negli impegni notturni”.

Da Renzo Arbore a Claudio Baglioni, da Edoardo Bennato a Ligabue, sono più di 40 i personaggi della cultura, dello spettacolo e della musica che hanno voluto prendere parte al progetto per rievocare in queste pagine il ricordo di un programma che ha fatto delle loro notti una dimensione dell’anima e rimane per tutti ancora oggi una intramontabile trasmissione di culto.

Un’occasione per immergersi in una stagione irripetibile per il mondo della cultura musicale e di una intera generazione che non ha mai smesso di amare la radio.

Giampiero Vigorito inizia la sua carriera giornalistica nel 1977, quan­do entra come collaboratore nella rivista musicale Popster. Dal 1983 al 1994, ha condotto RaiStereonotte, il programma not­turno di Radio Rai. Nel 1981 è stato coautore per L’Enciclopedia del Rock di Teti Editore, ha pubblicato il libro Genesis con la Gammalibri nel 1982 e ha collaborato a La Grande Enciclopedia di Rockstar del 1987. Dal 1994 al 2001 ha diretto il mensile musicale Rockstar. In televisione è stato ospite di Quelli della Notte e ha collaborato ai testi per i programmi di Renzo Arbore DOC Offerta Speciale e Internatio­nal DOC Club. Dal 2001 ha presentato diverse trasmissioni sulle tre reti radiofoniche della Rai. Nel 2008 ha pubblicato per la Coniglio Editore il libro Burt Bacharach - The Book of Love. Nel 2014 ha curato il libro Xena Tango - Le Strade del Tango da Genova a Buenos Aires all’interno di un progetto musicale realizzato da Roberta Alloisio e il premio Oscar Luis Bacalov, pubblicato dall’etichetta Compagnia Nuove Indye. Dal 2013 è docente del Master in Critica Giornalistica dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma.