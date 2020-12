«Not again»: rabbia e speranza nel nuovo singolo del salentino Marco Chiriatti con Jackson Whalan

È uscito oggi, martedì 15 dicembre, 'Not again', il nuovo singolo del salentino Marco Chiriatti. Un brano che racconta il difficile rapporto con la rabbia, come sentimento che fa male e consuma, e che sprona a mantenere i nervi saldi anche quando la strada sembra in salita. Nella canzone c'è la partecipazione del rapper newyorkese Jackson Whalan, la produzione è a cura di Andrea Rossetti, che ha registrato anche pianoforte e synth. Seconde voci di Aurora De Gregorio, basso elettrico di Davide Codazzo, batteria di Francesco Pennetta, mix & master di Luigi Tarantino. Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali (qui il link per ascoltarlo su Spotify).

Clarinettista, sassofonista e compositore, Chiriatti intraprende gli studi classici e jazz con i Maestri Vincenzo Presta ed Emanuele Coluccia prendendo parte anche a Masterclass con Piero Vincenti, Carlo Nardozza, Stefano di Battista, Eric Fisher, Mirko Signorile, Luca Aquino, Oumar Konè. Registra nel 2014 l’album “Essere Terra con la “Giovane Orchestra del Salento” Partecipa nel 2017 al Locomotive Jazz Festival dove suona in ensamble con Bebo Ferra nell’anfiteatro romano di Lecce. Compositore e parte attiva nel quartetto “Marokiki”, progetto ospite nel 2018 nei Festival “Classiche Forme”di Beatrice Rana, “Locomotive Jazz Festival” di Raffaele Casarano, “Veglie in Jazz”, “International Jazz Day”. Open-act Fabio Concato & Paolo di Sabatino Trio. Suona all’ OFFF (Otranto Film Found Festival) di Stefania Rocca con Raffaele Casarano, Mirko Signorile e l’ensemble Locomotive. Suona nel “Salento Guitar Festival” con musicisti come Marco Volpe, Nicola Cordisco, Giampaolo Laurentaci, Romano Pratesi. Pubblica il 23 Luglio 2020 il suo primo singolo “Like a Dive” con Daisha McBride.