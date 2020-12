Di Leone e Bernstein: l'omaggio a Jim Hall diventa un album

Il tour si tenne a dicembre dell’anno scorso, quando nessuno avrebbe mai immaginato quale immane sciagura incombesse dietro l’angolo.

E fra le varie tappe lungo lo Stivale, ovviamente, non mancò Bari, auspici le Notti di Stelle Winter della Camerata. Adesso, l’omaggio a Jim Hall a suo tempo portato in scena dal chitarrista barese Guido Di Leone insieme con il collega statunitense Peter Bernstein è diventato Tribute to Jim Hall, un disco edito dalla Abeat Records e appunto registrato durante quel tour.

A beneficio di quanti, pur masticando il jazz, siano in scarsa confidenza con chitarra e chitarristi, gioverà ricordare preliminarmente che Jim Hall (1930 – 2013) è stato uno dei grandi innovatori del jazz moderno e che la sua lezione stilistica è stata fondamentale anche per Pat Metheny, che non manca mai di indicarlo tra i suoi principali ispiratori. Personaggio schivo e in genere lontano dalle grandi ribalte, il chitarrista di Buffalo ha sempre indicato una strada in controtendenza rispetto a un’epoca nella quale il jazz e i suoi solisti sembravano spesso inclini a prediligere un solismo ipertecnico e talora persino muscolare: pochissimo sfoggio di virtuosismo e maggiore attenzione a una ricerca armonica raffinata e innovativa.

Non è un caso, del resto, se il suo nome appaia accanto a quello del clarinettista italoamericano Jimmy Giuffrè, col quale nel 1960 incise la rara e raffinata Western Suite o del Saxophone colussus Sonny Rollins, che due anni più tardi lo volle con sé nell’album The Bridge, affidando alla sua chitarra il ruolo armonico tradizionalmente riservato al pianoforte. Maestro dei maestri, insomma, e inevitabilmente fonte di ispirazione anche per Di Leone e Bernstein.

Il primo lo celebrò già nel 1990 con il suo primo disco, All for Hall, mentre Bernstein gli deve un ideale battesimo nel mondo del jazz, dal momento che fu proprio Hall a indicarlo come un talento da tenere d’occhio.

Su queste premesse, il disco fa rivivere le emozioni provate in concerto, attraverso una scaletta di brani standard e di composizioni che invece recano la firma di Hall, tutti riproposti nello stile del cosiddetto «modern mainstream».

Il dialogo fra i due chitarristi è sempre ben equlibrato, «alla pari» si potrebbe dire e li vede spesso tessere fitte trame solistiche nelle quali gli stessi temi passano da una chitarra all’altra seguendo un respiro orchestrale ottimamente assecondato dalla bella ritmica formata dal bassista campano Dario Deidda e dal batterista statunitense Andy Watson, due fuoriclasse dei rispettivi strumenti.

Forte di questo interplay, il gruppo passa da momenti di swing bruciante a sofisticate ballate e temi impregnati di blues, attraverso titoli come lo storico I’m gettin’ sentimental over you (sigla dell’orchestra dei Dorsey Brothers) per proseguire, sul terreno degli standard, con I hear a rhapsody, How deep is the Ocean e il trascinante calypso di St. Thomas di Rollins.

Dal songbook di Hall provengono invece il sinuoso Bon Ami, All across the city, Two’s Blues, dalle atmosfere molto groovy e il ternario Jazz waltz. Un omaggio indovinato a un grande del jazz, il cui unico torto è forse quello di aver esagerato nell’«understatement», finendo per restare fin troppo lontano dalla mischia.

Ma per fortuna, questo disco gli rende pienamente giustizia.