Bari, Bisanti confermato direttore stabile al Teatro Petruzzelli

Sono passati quattro anni dalla sua prima nomina: il triennio 2017-2019, più il 2020, vissuto tra una «prorogatio» e la situazione Covid. E adesso, per Giampaolo Bisanti, è arrivata la seconda nomina, per i prossimi tre anni, a direttore stabile dell’Orchestra del Teatro Petruzzelli. È una notizia che conferma da una parte la fiducia e gratitudine della Fondazione Petruzzelli e del sovrintendente Massimo Biscardi nel suo operato; dall’altro esprime la voglia e la possibilità che il lavoro sulla qualità musicale di questa orchestra (la cui età media è ancora la più giovane tra gli Enti Lirici italiani) prosegua per raggiungere altri grandi traguardi.

«Sono grato - spiega Bisanti - al sovrintendente e al Consiglio di Indirizzo per aver creduto ancora in me. Qui c’è una squadra eccezionale, e quando ci sono le fondamenta si può lavorare al meglio. Quando arrivai avevo tra le mani un’orchestra molto giovane, da forgiare. E a cui bisognava dare un’identità. Nei primi due anni il profondo lavoro a sezioni è servito per creare uniformità di suono e di insieme, degno dell’orchestra di un Ente Lirico. Con grande orgoglio - e disciplina, autorità e spesso anche con severità - posso dire che abbiamo ottenuto davvero risultati eccellenti».

Tra le opere dirette al Petruzzelli dalla giovane bacchetta milanese, ma «cittadino del mondo», come ama definirsi (recenti i suoi successi alla Bayerische Staatsoper di Monaco, all’Opernhaus di Zurigo, alla Staatsoper di Vienna ed alla Dresda Semperoper, al Festival di Baden Baden ed a quello di e Les Coregies d’Orange), Aida e Un ballo in maschera sono stati due capitoli importanti. «Aggiungerei, tra i concerti sinfonici che ho diretto, la Seconda e Terza Sinfonia di Mahler, due serate memorabili in cui tutto ha funzionato a dovere. Senza dimenticare gli straordinari concerti vissuti accanto ai grandi solisti che il sovrintendente Biscardi sta regalando al pubblico. Lo dico con fierezza: non siamo secondi a nessuno».

Adesso, a proposito di sfide del futuro, «pur con le difficoltà del momento storico che viviamo, si continua a lavorare, con i meccanismi ormai oliati. L’intento è di uscire da questa palude, ritrovando innanzitutto il pubblico a teatro, perché senza di lui è tutto molto più triste. Devo dire che il Petruzzelli ha reagito in maniera meravigliosa: siamo stati fermi fino a giugno, poi abbiamo ripreso a lavorare con il Festival della Valle d’Itria (dal quale sono giunti ancora tanti complimenti per l’orchestra) e ora andiamo avanti con i concerti in streaming, sino a quando si riaprirà il teatro a tutti. Lavoreremo ancora sul grande repertorio: penso a Bruckner, Wagner, Mahler, e a molto altro».

Intanto, a proposito di concerti in streaming ce ne sono ancora tre: domani, alle 19, ci sarà il Bennewitz Quartet, con il pianista Pierluigi Camicia (Schumann e Dvorak). Mentre il 15 e 19 dicembre ci sarà nuovamente Bisanti sul podio, in due concerti beethoveniani: martedì con solista Beatrice Rana nel Concerto n. 4 e sabato prossimo con il pianista Benjamin Grosvenor nel Concerto n. 1. E in più le Sinfonie n. 7 e n. 3. «Beatrice è meravigliosa - afferma il direttore d’orchestra -, ha una chiarezza e tecnica cristallina straordinaria, con mille idee. È come accompagnare un cantante, che sa essere sempre limpido nella sua emissione». E per Bisanti non finisce qui: prossimamente debutterà al Teatro alla Scala di Milano, all’Opéra di Parigi, alla Lyric Opera di Chicago e al Festival del MUPA di Budapest.