«A due voci»: passioni e vicissitudini della violinista Maria Serena Salvemini e di sua madre

Negli occhi e nella postura del corpo la concentrazione di una consumata interprete, nel suono e nel virtuosismo un’arcata piena, dotata di un suono speciale. Se per ogni violinista che si rispetti il Concerto n. 2 op. 22 di Henryk Wieniawski è uno dei punti d’arrivo, ha destato meraviglia l’interpretazione che ne ha restituito la quindicenne violinista molfettese Maria Serena Salvemini. L’esecuzione si è tenuta lo scorso 8 novembre nel Teatro Petruzzelli, nell’ambito dei concerti in streaming dell’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari, per l’occasione molto ben diretta da Vito Clemente. Un concerto fortemente voluto dal direttore artistico Marco Renzi, per dare un’occasione preziosa alla prodigiosa violinista, allieva di Corrado Roselli al Conservatorio di «Piccinni» di Bari e nata da una famiglia di musicisti. Sua madre, Daniela Carabellese, è un’altra apprezzatissima violinista e la storia di Maria Serena - Molly, per tutti - ha qualcosa di miracoloso. Prima di nascere le era stata diagnosticata una grave malformazione: il consiglio dei medici era un aborto terapeutico, secondo loro aveva il 30% di possibilità di sopravvivere. Ma Daniela non ci stava, e ha continuato la sua attività concertistica portandola in grembo. Operata alla nascita, Molly ha aperto la prima volta gli occhi sulle note di Bach, che ormai conosceva benissimo. A dieci mesi i primi passi e il primo violino, uno strumento dal quale non si è mai più separata. «Ci piace chiamarlo “un violino per la vita” - spiega Carabellese -, in quanto Maria Serena ha prima iniziato a suonare, e poi a parlare.

Dall’età di 3-4 anni ha cominciato a studiarlo, e il primo concorso l’ha dato a 5 anni, età in cui è stata ammessa anche in Conservatorio, un record assoluto. E poi ha sempre avuto un’autodisciplina straordinaria: in questi giorni mette la sveglia prestissimo, per iniziare a studiare il violino».

Personalità eclettica e piena di energia (è appassionata anche di pianoforte e fotografia, oltre che di ginnastica e mountain bike), Molly è vincitrice di numerosi primi premi assoluti in concorsi internazionali. Dopo aver concluso il percorso pre-accademico in Conservatorio con il massimo dei voti e la lode, è stata ammessa in via del tutto eccezionale a sostenere l’esame di ammissione al triennio Accademico di primo livello, sempre al Conservatorio Piccinni, risultando prima in graduatoria con il punteggio di 100/100. E si perfeziona già con grandi nomi del violinismo internazionale (Manara, Angeleri, Ayo, Noferini, Milani, Pagliani, Ceci) ed ha già partecipato a diversi concerti e recital solistici come eccellenza del Conservatorio barese.

Adesso, la voglia di tornare a suonare dal vivo (con il pubblico) o partecipare a concorsi internazionali è fortissima. E mentre studia e prepara il miglior repertorio da violinista (il Concerto op. 64 di Mendelssohn, i Capricci di Paganini ed altro ancora), è appena uscito anche un libro che racconta la vicenda di Daniela Carabellese e di Molly: A due voci, scritto da Mariapia D’Attolico (Ed. Dialoghi) è la storia del coraggio di una madre che ha lottato per la vita di sua figlia, sostenuta dalla forza della musica. La storia di un miracolo.

