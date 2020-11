Kisnou, la colonna sonora della vita

Kisnou, la sua musica, è capace di far viaggiare l'ascoltatore, disegnando atmosfere: è questo l'obiettivo principale della sua arte? «È uno dei principali motori della mia creatività - risponde -. Sono cresciuto ascoltando artisti come Olafur Arnalds, Bonobo e Koda: tutti condividono una capacità narrativa unica e assoluta. Ognuno di loro rappresenta una colonna di ciò che sono diventato ora, come artista e persona. Il mio è un mondo di musicisti indipendenti in cui si respira aria diversa da quella che c’è in tv, ad esempio, dove ciò che ascoltiamo è spesso la punta di un iceberg enorme. Al di sotto, si nasconde un tesoro inestimabile di stili musicali unici nel loro genere».

Quando l'ho contattata per l'intervista, lei mi ha premesso la sua notorietà in Italia al contrario dell’attenzione che riceve da molte parti del mondo come Inghilterra, Usa e Australia. Che rapporto ha con la sua terra natale che è Bari?

«La Puglia, nei suoi pregi e difetti, è e rimarrà casa mia. Sono nato a Bari ma cresciuto a Putignano, un paese conosciuto per il suo Carnevale. Mi piace il calore, l'umanità, la bellezza e le tradizioni di questa terra, qualcosa che non penso di poter trovare altrove e che non cambierei mai. Col passare del tempo però, ho notato la mancanza di un qualcosa per me essenziale. Chi visita il Sud, è affascinato dal tempo che sembra essersi fermato, mentre per me continua a scorrere. Qui spesso mi è risultato difficile spiegare cosa vuol dire essere un artista o che la musica non è solo storia, ma anche futuro. Essere legati alle tradizioni è la nostra natura, ma sono certo che in Italia non avrei trovato il terreno fertile di cui avevo bisogno per produrre una moltitudine di generi che qui ancora stenta ad affermarsi».

Nel suo percorso che tipo di adolescenza ha vissuto e quali sono state le tappe più importanti che l'hanno spinta a spalancare le porte al destino che è il significato della parola Kismet sulla quale Giuseppe Tria (lei) ha trapiantato il nome d'arte Kisnou?

«Kisnou costituisce l'estrazione di un propria morale da una trama già scritta. La scelta di aprire una terza strada di fronte a un bivio, un elogio a chi fa tesoro delle proprie scelte. La mia adolescenza è sempre stata segnata dal disprezzo di chi mi stava intorno, dall’incapacità nel riconoscere in me pregi e valori positivi. A casa la situazione non era diversa, ad esclusione di mia madre che invece ha sempre valorizzato i miei lati positivi e che mi ha trasmesso la passione per la musica».

La sua genesi, come la sua formazione (la laurea all'Università della Scozia Occidentale in Bachelor of Arts), è segnata dalla creatività, che l'ha spinta a fondare l'inedito «Fireplace Project», una fusione tra arte e musica, dove lei compone i suoni e i suoi collaboratori designer realizzano le opere: il prodotto è il racconto di un'avventura come un audiolibro. Quanto brucia il suo «Fireplace» (focolare)?

«Musica e immagine per me sono una cosa unica. Spesso però mi capitava di vedere i miei brani associati a immagini abbastanza casuali, che non rendevano giustizia a ciò che avevo creato, andando quasi ad alienare il brano dalla sua atmosfera. Per questo, sentivo la necessità di rendere l'immagine (o la copertina) parte integrante della musica, creando un prodotto multisensoriale come un audiolibro, scrivendone persino la trama. Così ho iniziato a comporre musica per dare vita a una specifica immagine, realizzata per me da vari artisti. Fra questi, ringrazio l'illustratrice Azika Han, con cui ho lavorato ai primi due brani della raccolta The Fireplace, forse quelli che hanno riscosso più successo».

Lei ha dichiarato di non aver toccato uno strumento sino a 17 anni, ma di aver meditato il suo percorso attraverso il quale in un periodo breve l'ha spinta a fare il salto come producer, compositore e artista, tanto da realizzare in questi suoi quattro anni di carriera (ora la sua età è 23) una discografia quantificata in un album, 5 Ep e un totale di 41 singoli. Che significato ha questa evoluzione?

«Penso che possa essere la dimostrazione che la musica è e sarà una moltitudine di espressioni, aperta a tutti. Sono sempre stato un avido ascoltatore, ma non avevo mai toccato uno strumento. Tra i 18 e i 20 anni, ho costruito a orecchio, senza sapere granché di composizione e teoria. Questi primi brani sono stati il trampolino di lancio per la mia carriera e la cosa mi stupisce ancora oggi. Ma ho sentito la necessità di raccontare attraverso la musica».

Qui è possibile ascoltare una delle produzioni dell'artista, che ha avuto oltre 3 milioni di streaming su Spotify