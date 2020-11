Il Petruzzelli ospiterà anche l'Orchestra Sinfonica Barese

Se è vero che l’unione fa la forza, registrare una collaborazione istituzionale in questo momento così difficile per lo spettacolo dal vivo non può che essere motivo di grande soddisfazione. Perché proprio mentre si accinge a proseguire le proprie attività in streaming, la Fondazione Petruzzelli apre le porte all’Orchestra sinfonica metropolitana per ospitarne alcuni concerti che verranno a loro volta trasmessi in modalità web.

«Non possiamo che essere grati al sindaco Decaro e al sovrintendente Biscardi - spiega Marco Renzi, direttore artistico della Sinfonica - perché senza il loro intervento l’orchestra avrebbe rischiato di dover sospendere la propria attività fino alla fine dell’anno. E il ringraziamento a Biscardi è doppio: non solo ospiterà i nostri concerti nel teatro, ma ci ha messo a disposizione anche il padiglione della Fondazione Petruzzelli alla Fiera del Levante, per consentirci di fare le prove. Una manifestazione di solidarietà che ci conforta e che invece non ci hanno riservato altre istituzioni culturali cittadine».

Il primo appuntamento «a distanza» dal Petruzzelli è quindi in programma domenica 8 alle 20 sulla pagina Facebook della Città metropolitana di Bari (https://www.facebook.com/cittametropolitanabari) per un concerto in streaming il cui programma proporrà anche delle pagine di compositori pugliesi, come la Ciaccona dall’Antigone del grande bitontino di Tommaso Traetta e Florilegio ‘83 di Raffaele Gervasio, il celebre compositore e didatta barese del quale ricorrono i centodieci anni dalla nascita. Tra i grandi del Novecento, Gervasio ha formato intere generazioni di musicisti pugliesi. A dirigere, il maestro bitontino Vito Clemente, spesso ospite della Sinfonica e grazie al quale in questi anni sono state possibili diverse collaborazioni con il «Traetta Opera Festival». Ma il programma includerà anche una pagina solistica tratta dal grande repertorio, il Concerto per violino e orchestra n. 2 di Henryk Wieniawski, il «Paganini polacco», affidato all’interpretazione di una giovanissima, la quindicenne molfettese Maria Serena Salvemini, studentessa del Conservatorio «Niccolò Piccinni». Non a caso, per restare in tema di giovanissimi, il concerto sarà dedicato anche ai giovani studenti dei Conservatori di musica, nonché alle Scuole medie ad indirizzo musicali e ai Licei musicali costretti, anche loro, a seguire una didattica a distanza.

Anche questa nuova programmazione in streaming dell’Orchestra sinfonica metropolitana è realizzata in collaborazione con la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, presieduta dal barese Filippo Anelli e rinnova pertanto una proficua collaborazione già sperimentata in passato e in particolare durante il precedente lockdown, quando l’Orchestra si esibì in streaming ospitando, fra gli altri, interventi e presentazioni di personaggi quali Al Bano o Maria Grazia Cucinotta.

Soddisfatta anche Francesca Pietroforte, consigliera metropolitana delegata alla Cultura, Ico, Biblioteche e Musei. «L’attività della nostra Ico - dichiara - non si è mai fermata, neanche durante la prima ondata dei contagi. Oggi prove e concerti avvengono in presenza e il pubblico potrà partecipare seguendoli da remoto. Speriamo di poter tornare presto nei teatri e nelle piazze, ma dobbiamo essere tutti attenti e responsabili perché questo accada. Nel frattempo continueremo a tenere un contatto con il nostro pubblico e rivedremo la programmazione per dedicare alcuni concerti agli studenti impegnati nella didattica a distanza».