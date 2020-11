Salento, Tuma canta capitan Scirea

È disponibile su Youtube «Scirea», il nuovo singolo del cantautore salentino Tuma, prodotto e registrato da Rafqu al Qustudio, targato Discographia Clandestina, etichetta indipendente di Carmine Tundo (La Municipàl, Nu Shu, Diego Rivera) e distribuito su tutte le piattaforme digitali da Artist First.

Il brano nasce in un bar di periferia dove il caffè, corretto con la sambuca, costa ancora 60 centesimi. Nell’immaginario del giovane cantautore, sui muri del locale sono ancora appesi i poster della corsa di Marco Tardelli e della partita a scopone di Dino Zoff, Franco Causio, Sandro Pertini e Enzo Bearzot a Spagna ’82, degli occhi sgranati di Totò Schillaci nelle «Notti magiche» di Italia ’90, del codino triste di Roberto Baggio nello sfortunato mondiale statunitense del ’94.

E c’è anche l’immagine, con la maglia bianconera numero 6, quella dell’incredibile stagione 1984-85 con lo scudetto vinto dal Verona, del capitano Gaetano Scirea, «un campione nello sport e nella vita, simbolo di epoca in cui il calcio era fatto da uomini normali, non da superstar», sottolinea il cantautore.

In quel bar, in quel clima nostalgico, Tuma - affiancato nella registrazione da Alberto Manco (batteria), Mario Esposito (basso) e Rafqu (chitarra e tastiere) - compone questo brano nato per sfuggire dalla nostalgia di una lei, di un amore che però non supera quello che lo lega alla sua fede calcistica. La copertina del singolo è un’opera della grafica e illustratrice Penni Phi, moniker di Benedetta Francioso.

Classe 1997, Alberto Tuma dopo il diploma si iscrive al Conservatorio di Musica «Tito Schipa» dove segue il corso di chitarra jazz, tramutando in studio la sua passione per la musica, accompagnata da quella per la scrittura. Le sue canzoni raccontano storie di vita quotidiana, storie semplici, vissute e non, guardate dalla prospettiva di uno studente squattrinato qualsiasi che vive alla giornata insieme ai suoi coinquilini, con la convinzione che spesso, come direbbe un suo caro amico, basta una chitarra e una bottiglia di rum per stare bene.