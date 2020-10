Locus Festival 2021: l'anteprima è a Trani con Devendra Banhart

La data pugliese di Devendra Banhart, straordinario cantautore del panorama hippie-folk statunitense, sarà una speciale anteprima del Locus festival 2021, e verrà ospitata in Piazza Duomo a Trani (BAT) venerdì 16 luglio.

Nel tour italiano di Devendra Banhart, quella di Trani è l'unica data al sud, in una piazza pugliese fra le più iconiche e suggestive d’Italia, per un artista straordinario che esprime perfettamente quello che sarà il tema del Locus festival 2021: open-eyed music!

Devendra Banhart, classe 1981, è un poliedrico artista nato negli Stati Uniti ma cresciuto in Venezuela. L’incontro con queste due culture stimola e influenza la passione per la musica e per l’arte, che coltiva fin dall’infanzia. Le sue originali ballate folk psichedeliche, cantate con testi surreali e accompagnate dalla chitarra e dalla rara voce dell’artista, sono state definite da Pitchfork come “un mix tra il beat di Tim Buckley, il timbro di Marc Bolan e il vibrato di Tiny Tim”. Il talento di Banhart non si limita alla musica. I suoi disegni particolari ed enigmatici, infatti, sono esposti nelle gallerie di tutto il mondo.

Il Locus festival anticipa così la sua diciassettesima edizione, che si svolgerà dal 31 luglio al 15 agosto 2021 a Locorotondo, con altri clamorosi artisti che saranno annunciati nei prossimi mesi, e con alcuni degli eventi rinviati la scorsa estate. Oltre alla preview del 16 luglio con Devendra Banhart, sono già programmati il live di Niccolò Fabi con la sua band il 31 luglio, e Willie Peyote il 7 agosto. Biglietti in prevendita su DICE.fm e Ticketone.it