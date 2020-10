«Soluzione», la complicità dell'amore nel nuovo singolo dei pugliesi Atomi

È uscito pochi giorni fa Soluzione, il secondo singolo del duo pugliese Atomi (Antonio Longo, classe 2001, voce, e Cosimo Milone, classe '99, chitarra) (link per ascoltare il brano). Due amici di Francavilla Fontana (Br) che condividono la passione per la musica, alla quale hanno dato voce iniziando questo percorso artistico che ha visto la luce con il primo singolo “Ognuno per le sue”. Il nuovo brano è uno spaccato di vita di un ragazzo che va a conoscere la famiglia della fidanzata; ha paura del giudizio del padre, e sa che la madre è d'accordo solo per il bene della figlia. Nasce una discussione su ciò che va a colpire la relazione stessa. Il ragazzo sa che “fare la guerra” alla propria fidanzata non è la cosa migliore e, pertanto, chiede alla ragazza di trovare una “soluzione”, facendo tornare in mente vari ricordi come le colazioni insieme, gli sguardi complici, i baci sotto casa, i messaggi e gli sbagli.

«Il nome Atomi - raccontano - inizialmente nasce per caso, ma poi abbiamo notato che in realtà è un mix di lettere contenute nei nostri nomi. Ci identifichiamo come indie/pop con influenze soul e alle volte anche pizzichi di funk. La musica per noi ha un ruolo fondamentale, cerchiamo ogni giorno di lavorare duro per crescere artisticamente e far sì che diventi il nostro lavoro. Rimaniamo dell’idea che bisogna sempre puntare alle stelle trovando un modo per distinguersi, ma l’importante è essere noi stessi e rimanere con i piedi per terra»

Per seguire il duo: Instagram @official.atomi, Facebook https://www.facebook.com/official.atomi