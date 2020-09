«Gaetano»: dal Salento il misterioso Katanino canta la bellezza dei ricordi

Si chiama Katanino, di lui si sa solo che è di origini salentine, e che con la produzione di Urlo Records ha pubblicato il primo singolo, «Gaetano» (si può ascoltare a questo link su Spotify), dal ritmo incalzante e un po' malinconico, perfetto per la fine dell'estate, che entra immediatamente in testa. Il nome Katanino deriva dal nome in dialetto del nonno di questo misterioso personaggio, e che in italiano si traduce proprio «Gaetano». «Durante il periodo di quarantena ho avuto modo di studiare le origini della mia famiglia - ci racconta l'artista - Ho scoperto che la «'ngiuria» (termine con cui ancora oggi nei paesini del Salento vengono caratterizzate alcune famiglie, e con cui si risale alla propria stirpe) della famiglia di mio padre è «Minganni» (ovvero «tu mi inganni/mi hai ingannato»), ed ecco perché è una parola che cito spesso nel brano».

Katanino racconta di aver scritto la canzone durante un momento di nostalgia estiva: «Mentre camminavo in spiaggia, ho pensato a quella sensazione di settembre, quando tutto sta per finire e inconsciamente tiriamo le somme della stagione trascorsa. Ci chiediamo cos'è che ci ha lasciato, cosa rimane. A volte non giungiamo nemmeno a una conclusione, ci soffermiamo sui ricordi. È proprio quello che voglio trasmettere nel brano: l'importanza dei ricordi. Mi hanno sempre detto di non vivere nel passato e guardare sempre al futuro. Ma guardare solo al futuro non ha senso: non bisogna mai dimenticare ciò che siamo stati. I ricordi, in fondo, sono un magnifico inganno».