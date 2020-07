Goldi, parte da Bari il nuovo reggaeton

La seduzione passa attraverso il reggaeton e la dance. «Seduceme» è il titolo del singolo nato dalla collaborazione tra il produttore romano SN8ZE e due giovani talenti indipendenti in ascesa: la 24enne barese Goldi, al secolo Barbara De Santis, e The Romy, cantante originario della Repubblica Dominicana e nuovo volto del clubbing latino.

Il brano, pubblicato in esclusiva per la messa in onda nelle emittenti radiofoniche lo scorso 17 luglio, sta ottenendo un ottimo successo tanto che potremmo ormai definirlo uno dei tormentoni di questa «particolare» estate 2020.

A partire dal 7 agosto, invece, «Seduceme» sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali, quindi fruibile da tutti gli appassionati e non dei suoni e dei ritmi latini dance.

«Ero orientata a fare un altro tipo di musica – commenta De Santis -, ma quando abbiamo iniziato a realizzare questo singolo, mi sono sentita subito a mio agio, oltre ad essermi divertita tanto. Ho scoperto un altro lato di me che non conoscevo e ho ritrovato la stessa bimba che interpretava Shakira in camera sua».

L’idea del produttore SN8ZE, infatti, è stata quella di realizzare un progetto pop-dance made in Italy, che emanasse vibrazioni positive e tanta voglia d’estate, proprio in un momento nel quale la gente ha bisogno di tornare a vivere, ma senza abbassare la guardia, dopo la triste esperienza della quarantena. «”Seduceme” – prosegue Barbara -, è nata per essere una hit estiva, capace di portare allegria e far ballare tutti».

La duttilità del talento compositivo e vocale della De Santis, che è anche tra gli autori del brano, è stata scoperta dal compianto Franco Ciani (ex marito e produttore di Anna Oxa), scomparso a soli 62anni a gennaio scorso. Ciani, infatti, stava lavorando a un nuovo progetto con la De Santis il cui obiettivo era portare la sua canzone, «Angeli», a Sanremo in duetto con l’ex Matia Bazar Roberta Faccani, poi vanificato. A credere nuovamente nel talento di Barbara è ora il talent scout Vincenzo Esposito, che ha apprezzato le sue qualità durante un’esibizione live a Roma. Esposito, infatti, l’ha indirizzata verso il genere pop-dance che ha portato la De Santis a collaborare con The Romy e a incidere il brano «Seduceme», masterizzato dal celebre Rossano Palù (dj e produttore dei DB Boulevard e tanti altri).

L’artista barese non nasconde che per il prossimo futuro ci saranno altre produzioni. «Al momento stiamo girando l’Italia per pubblicizzare il brano e stiamo iniziando a lavorare su nuovi singoli che seguono il filone pop – conclude De Santis-. I nuovi brani usciranno con molta probabilità il prossimo autunno. Un piccolo spoiler è che per questa estate è prevista la presentazione live di “Seduceme” anche a Bari».