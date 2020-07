«Like a dive», il salentino Marco Chiriatti si butta a capofitto nella musica per superare le paure

È uscito lo scorso 23 luglio in tutti i digital store 'Like a Dive', il brano di Marco Chiriatti, nato nel pieno del lockdown grazie alla collaborazione della cantante statunitense Daisha McBride e del producer Andrea Rossetti.

«Il pezzo nasce da un discorso di Will Smith “Dio pone le più belle cose della vita dall’altra parte delle nostre più grandi paure” - racconta Marco - Questa frase mi ha colpito molto e continuava a ritornarmi in testa come un martello, perché io sono esattamente così, quel tipo di ragazzo che non si tuffa perché ha paura di non sapere quanto è profondo, di non sapere cosa troverà, e con questo singolo voglio affrontare le mie paure, lanciare a me stesso la sfida e provare a viverla intensamente senza freni! Non so quanto sarà profondo questo mare, ma voglio provarci».

Andrea Rossetti oltre ad aver curato l’arrangiamento e i suoni ha anche registrato pianoforte, Rhodes, Moog e synth. La collaborazione con l’artista statunitense Daisha McBride (The rapgirl) da Nashville, Tennessee, è arrivata invece come una sorpresa. Collaborano nel pezzo anche Francesco Pennetta alla batteria, Davide Codazzo al basso elettrico e Ettore Giannì alle chitarre. Mix & Master a cura di Federico Marsilio

Marco Chiriatti Clarinettista Sassofonista e Compositore intraprende gli studi classici e jazz con i Maestri Vincenzo Presta ed Emanuele Coluccia prendendo parte anche a Masterclass con Piero Vincenti, Carlo Nardozza, Stefano di Battista, Eric Fisher, Mirko Signorile, Luca Aquino, Oumar Konè. Registra nel 2014 l' album “Essere Terra con la “Giovane Orchestra del Salento” Partecipa nel 2017 al Locomotive Jazz Festival dove suona in ensamble con Bebo Ferra nell’anfiteatro romano di Lecce. Compositore e parte attiva nel quartetto “Marokiki”, progetto ospite nel 2018 nei Festival “Classiche Forme”di Beatrice Rana, “Locomotive Jazz Festival” di Raffaele Casarano, “Veglie in Jazz”, “International Jazz Day”. Open-act Fabio Concato & Paolo di Sabatino Trio. Suona all’ OFFF (Otranto Film Found Festival ) di Stefania Rocca con Raffaele Casarano, Mirko Signorile e l’ensemble Locomotive. Suona nel “Salento Guitar Festival” con musicisti come Marco Volpe, Nicola Cordisco, Giampaolo Laurentaci, Romano Pratesi.