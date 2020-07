Da Bari alle classifiche mondiali: esce «The Rock Party», primo disco del dj 4k4

Si chiama 'The Rock Party', ed è il primo album di 4k4 (acronimo del termine AKA, "Also Known As"), nome d'arte di Tommaso Frulli, dj barese in attività dal 1993. Un album che esce il 24 luglio, distribuito da Spinnup/Universal Music Group, con 25 nuovi pezzi, che fanno parte di un nuovo concetto musicale, il crossover fra diversi generi, rock, techno, trance.

La carriera di Tommaso è stata costellata di collaborazioni con radio e discoteche locali. Nel 2014 il fortunato incontro con uno dei più famosi talent scout a livello mondiale, della Media Records di Brescia (che ha lanciato, tra gli altri, Armin Van Buuren, Claudio Coccoluto, Carl Cox, Tiesto e Daft Punk): così parte la sua carriera di produttore, dopo aver ricevuto in regalo il disco d'oro di Gigi D'Agostino del pezzo La Passion (uno dei capisaldi della musica anni '90).

Il 14 febbraio 2018 esce finalmente il primo pezzo di 4k4, 'Voyager II', proprio in onore al disco d'oro ricevuto, e che «ho artisticamente lanciato nello spazio affinché venisse ascoltato in tutto l'universo, esattamente come il Voyager Golden Disk contenuto nella sonda spaziale lanciata dalla Nasa Voyager II nel 1977, a cui il pezzo è dedicato», racconta. Successivamente, ad Aprile dello stesso anno, viene lanciato 'After Party', che subito conquista l'interesse a livello internazionale di radio e piattaforme.

4k4 ha anche un podcast sulla radio più famosa degli Stati Uniti, iHeartRadio, dove il pezzo è tuttora presente in streaming gratuito, insieme a quelli di altri artisti più famosi al mondo. È presente anche in Francia su Purebreak, in Russia su Yandex, in Sud Korea ed a livello mondiale su iTunes, GooglePlay, Discogs, Spotify, Youtube Music e Amazon Music.

Foto Facebook https://www.facebook.com/FourKFour