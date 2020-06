«Consapevolessere»: nel disco del pugliese Sandro Outwo limiti e difetti diventano punti di forza

“Consapevolessere” è il nuovo album di Sandro Outwo, disponibile da oggi 19 giugno su Spotify e tutte le principali piattaforme streaming per B.M.Records.

Sandro Torres (classe 1989), in arte Sandro Outwo, viene da Polignano a Mare (Bari) e si avvicina al mondo del rap e dell’hip hop nei primi anni 2000. Nel 2007 fonda, insieme a DJ Rubin (pseudonimo di Pasquale Laselva), la crew Rap Pushaz. A luglio del 2009 esce “Questo non è un Demo”, primo lavoro del collettivo. A gennaio 2010, Sandro Outwo intraprende un percorso parallelo a quello della crew, figlio dell’ascolto sempre più frequento di musica soul e jazz e a Luglio 2010 pubblica in free download “Common Sense”, un EP tributo al rapper Common e alle produzioni di J Dilla. Nel 2011 da vita all’evento “Senti E Vedi Come Suona”, manifestazione giunta nel 2016 alla sesta edizione e nata in collaborazione con Radio Incontro e con il Comune di Polignano a Mare. A fine del 2012, La Grande Onda, etichetta del rapper romano Piotta, selezione i brani “Percepibile” e “Lasciami Spiegare” per la compilation “Street Art – Urban Sounds Vol. 3“, che esce in allegato a Hit Mania Special Edition 2013. “L’Ultimo Io”, il primo album ufficiale di Sandro Outwo, esce su tutti i digital store e in copia fisica il 21 Ottobre 2014. L’album, concepito tra il 2010 e il 2014, ha come tema centrale il cambiamento, rappresentato al meglio da 4 diversi Sandro Outwo in copertina. I 10 brani dell’album sono prodotti da 10 producer diversi: The Essence, Sir Donuts, Swelto, Flesha, Campe, Rico, FoRLai, Gobest, Mav e Risve. All’interno della tracklist spiccano le collaborazioni con Franco Negrè, MarvelMex, Manuel Finotti, Alba, Mouse e Skat, ex compagno di crew dello stesso Sandro Outwo. Con la pubblicazione del singolo “Guatemala”, disponibile dal 29 maggio, l’artista pone le basi per l’uscita del nuovo album “Consapevolessere”.

"Consapevolessere" è il secondo album di Sandro Outwo, che arriva a distanza di 6 anni da "L'Ultimo Io". I brani dell'album sono 9, come il numero che si sussegue costantemente nella vita dell'artista e come i mesi di gestazione. Il disco, che abbraccia varie sonorità che spaziano dal rap, al soul, all'R&B, con qualche riferimento alla trap, racconta diversi momenti trascorsi dall’artista negli ultimi cinque anni. Il gioco di parole del titolo mira ad affermare l'essere consapevole dei propri limiti e dei propri difetti, trasformandoli in punti di forza.

"Consapevolessere è un po' una seduta dallo psicologo: quando senti che le cose, nella tua vita, vanno a rotoli, una persona consapevole dei propri mezzi, raggiunti i propri limiti, si affida a qualcuno che lo rimetta nella giusta direzione. Scrivere questo album, in un periodo sereno della mia vita (maggio 2019 - gennaio 2020), ha fatto sì che io rafforzassi ancora di più il mio ego e i miei sentimenti, sconfiggendo quasi definitivamente tutte le paure che portavo dentro. La scelta di intitolare i brani con una sola parola non è affatto casuale: volevo che anche i titoli rimanessero impressi, così da associarli come istantanee a delle storie ben precise. Rispetto a L'Ultimo Io, ho lavorato meno impulsivamente: ho scelto con cura le strumentali e, a differenza del mio vecchio lavoro, scritto in 4 anni, ho finalizzato il progetto in molto meno tempo, nonostante non avessi nessuno che mi corresse dietro. La scelta di cantare tutti i ritornelli e tutti i bridge di Consapevolessere è figlia dei miei ascolti e delle mie influenze: possiamo correre lontano quanto vogliamo, ma siamo esattamente ciò che ascoltiamo.“

Tutti i brani sono stati scritti da Sandro Outwo e hanno visto la partecipazione di diversi produttori: Sup Nasa e Stefano De Vivo (del collettivo THINKABOUTIT), Whyusoicy, Mav, Enzo Mele, Ake e dal duo Matlok, composto da Mattia Chiavaroli e Paolo Lok. Mix e Master sono a cura di Gianluca Mav Delli Rociol. L’artwork della copertina è stato curato da Domenico Scagliusi.

(foto Francesco Scagliusi)