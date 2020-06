«Una vita str...»: l'irriverente singolo degli Ecklettica racconta la precarietà della gioventù

È uscito oggi, venerdì 12 giugno, in digital download, sulle piattaforme streaming e in rotazione radiofonica “Una Vita Stronza”, il nuovo singolo della band Ecklettica. Un brano che è specchio della nostra generazione, in bilico precario su se stessa con un’unica certezza: il divertimento. Le sonorità rimandano all’album di Franco Battiato 'La Voce del Padrone'.

A proposito del nuovo singolo, gli Ecklettica hanno dichiarato: «”Una vita stronza” è nato durante un weekend di scrittura in montagna. È un'eterna domenica, una festa infinita vista dagli occhi di una coppia. Voglia di divertirsi e di leggerezza, con un tocco di malinconia». Il brano è accompagnato da un videoclip, diretto da Riccardo Cesaretti, che abbraccia il ritmo

incalzante della canzone e ne enfatizza i tratti attraverso un'esplosione di colori ed energia che rimandano all’estate e alle serate in festa.

Ecklettica è un progetto che nasce nel 2012 dall’incontro di Gianmarco Romanelli (voce) e Gianmarco Restante (batteria). Nello stesso anno entrano a far parte della band Matteo Cortini (chitarra) e Luca Molinari (tastiera). Iniziano subito ad arrangiare brani originali in italiano con connotazioni d’oltre Manica e l’influenza degli States, calcando quasi tutti i palchi di Roma, dai più piccoli ai più importanti. Nel 2016 la formazione romana pubblica l’EP “Il Tuo Profilo Migliore”, seguito dai singoli “L’amore infedele”, “L'Eternità” e “E ora che mi sento Meglio”. Nel 2018 esce il singolo La Volta Giusta. Il 3 aprile 2020 pubblicano “Tutto Quello Che Mi Va”, un brano che si rifà alle sonorità elettroniche anni ‘80 e che registra un ottimo risultato in termini radiofonici. Dal 12 giugno è disponibile il nuovo singolo “Una vita stronza”, seconda anticipazione del loro nuovo album.