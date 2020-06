«Places»: un viaggio di sonorità nel nuovo singolo della tarantina Moinè, prodotto da Saver

È uscito il 5 giugno su tutte le piattaforme Places, il nuovo singolo dell'autrice e compositrice tarantina Moinè, interamente autoprodotto grazie allo storico compagno d'avventure, il producer Saver. Un brano dalle sonorità Binaural Beats (toni binaurali) con cui Moinè (Noemi Catapano) ha voluto mettersi in gioco: un lavoro nato spontaneamente, che arriva da dentro; musica chill, quella che un po' tutti ascoltiamo in viaggio in macchina o sui mezzi, guardando fuori dal finestrino o in intimità nelle nostre cuffie, quella che porta alla mente i ricordi e smuove qualcosa dentro. «Ognuno di noi ha un posto del cuore - racconta Moinè - Vorrei che ascoltando questa canzone tutti possano sentirsi nel posto dove vorrebbero essere».

«La scelta del suono in toni binaurali ci ha aiutati a rendere al meglio l’illusione di trovarsi in luoghi differenti - continua - Places nasce dall'esigenza di potermi ricongiungere con una persona che non c'è più, la mia anima guida. Ho immaginato, nei momenti più belli o di estrema difficoltà, di poter condividere con Lei le mie gioie, i miei traguardi, le mie paure e i miei fallimenti, dai più piccoli ai più atroci. Avrei tanto voluto sapere cosa avrebbe pensato o quale via mi avrebbe indicato, ma in un certo senso, in una dimensione surreale, Lei c'è in qualche modo, si fa sentire, e sono io a permettere questa connessione con quel posto speciale dove ci incontriamo con le nostre menti»

La cover è di Martina Loiola. Raffigura uno dei posti meno antropizzati, meno alterati dall'uomo ma ampiamente danneggiati: la Foresta Amazzonica, dove tutto è natura, nulla è modificato e tutto si mostra per ciò che è realmente. I richiami alla vaporwave e il surrealismo erano necessari per avvicinarci al luogo fantastico che non esiste se non nella nostra immaginazione, quasi a voler rappresentare uno stato d'animo più che un posto.

Moinè (Noemi Catapano) si avvicina alla musica all'età di 16 anni. Artista autodidatta, suona la chitarra, l'ukulele e le tastiere e si dedica prestissimo alla scrittura. Dal 2015 avvia la collaborazione con Saver (dj, producer e mente creativa di stampo electro, elettro-pop) che porta i primi frutti nel febbraio 2016 con I'm Sure. Nel 2016 crea un live set originale, dal sound fresco e con una line-up che condensa in sé influenze di musica classica, elettronica, rock e pop. Il gruppo è composto da Saver (producer, machine), Valeria Rossetti (basso) e Fabrizio Papa (chitarre). Moinè conquista così la semifinale del Fiat Music Contest presentato da Red Ronnie e firma con l'etichetta Ego Italy con la quale pubblica i suoi primi singoli Closer to me, Fall. La band arriva alla finale di Arezzo Wave e vince il contest Destinazione Uno Maggio Taranto. Si esibisce sul palco dell’edizione 2018 che vede ospiti del calibro di Levante, Noemi, Emma Marrone, Brunori Sas, Diodato, Irene Grandi. Il successo non si ferma e dopo aver calcato il palco di X-Factor fino alla fase dei Bootcamp, Moinè pubblica Down in collaborazione con il DJ Spada. Il singolo conquista la Top10 di MTV, Viral50 Italia, New music Friday e il podio nella Deutsche Dance Chart, oltre ad essere licenziato all'estero e supportato da magazine come DJ Mag Germany, We Rave You e da artisti come Klingande, Don Diablo, Wankelmut e Dan Black. Non mancano le sperimentazioni di genere come si può ascoltare in Adal, brano dalle sonorità turche e frutto della collaborazione con Toldortunes, e in Rich Bitch di Saver, al quarto posto nella classifica dance di MTV e

sincronizzata come soundtrack con una serie tv newyorkese (Assisted Linvings).