«Call Concert»: dalla Puglia nascono i «live» al telefono, ecco gli artisti che hanno già aderito

In periodo di 'reclusione forzata' nasce un nuovo progetto musicale innovativo dalla mente del pugliese Donato Maiuri, editore di Parole Indie e Fragola Dischi, e cantautore con il nome di Ombre Cinesi: si chiama Call Concert, un format unico a metà strada tra retrò e futuro, ossia un concerto telefonico di un artista che poi viene caricato come podcast su Spotify. Ad accompagnare Donato in questa avventura ci sono Greta Anello e Cristiana D'Auria, dello staff di Parole Indie.

«Questo format esisterà anche in futuro, a prescindere dalla quarantena - racconta Maiuri - Resterà come un’opportunità per poter ascoltare live dei mini-concerti dei propri artisti preferiti, direttamente dalle proprie tasche e dai propri auricolari».

Di seguito la Line Up in continuo aggiornamento:

- Legno, un progetto indipendente formato da due ragazzi toscani più volte presenti su Indie Italia e Scuola Indie la cui identità è sconosciuta.

- Erica Mou, cantautrice pugliese classe 1990 arrivata seconda nel 2012 al Festival di Sanremo nella categoria giovani.

- LefrasiincompiutediElena, nascono a Roma, tra piazza Bologna e la Nomentana con l’esigenza di tornare alla vera essenza della canzoni

Call Concert vede anche numerosi partner qui riportati: Tutti giù Parterre, Sei tutto l’indie di cui ho bisogno, Radio Chinaski, Nonsoloindie, Indiegestione Musicale, The Soundcheck.

La musica, quindi, torna a essere ascoltata più che vista. Tutte le informazioni su Instagram e Facebook.