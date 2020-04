«Tu Bea, io Dante»: nel nuovo singolo il tranese Gabriele Zagaria immagina la Divina Commedia ai giorni nostri

"Tu Bea, io Dante": è il titolo del nuovo singolo del 17enne di Trani Gabriele Zagaria, uscito su tutti i digital store. Un brano scritto dallo stesso Gabriele, in cui prova a immaginare una sorta di 'Divina Commedia' dei giorni nostri, esaltando la figura della donna, proprio come fece Dante con Beatrice.

Un esperimento interessante per un ragazzo così giovane, che Dante lo studia sui libri di scuola. La canzone è stata scritta un anno fa, ma Gabriele si era già distinto per una scrittura precoce e interessante, dal momento che qualche mese fa il suo brano 'Terra Piatta', composto quando era ancora appena adolescente, era stato premiato da Mogol con una borsa di studio da 3500 euro e un corso al suo prestigioso CET (progetto congelato per via dell'emergenza Coronavirus) nell'ambito del contest "MusicGallery" a Casamassima (Ba).

Un brano, "Tu Bea, io Dante", carico di speranza, che fa capire come la musica non si ferma neanche in un momento così difficile. Intanto Gabriele continua a lavorare ai suoi progetti, tra musica e scuola, appoggiato dalla sua famiglia, nell'attesa di potersi dedicare alla scrittura di nuovi brani e di poterci lavorare con tutti i mezzi una volta che questo momento storico sarà finito.

Il brano può essere ascoltato qui